El presidente Javier Milei sorprendió este viernes al publicar un mensaje en sus redes sociales, promocionando una criptomoneda llamada $Libra, una acción ilegítima para un jefe de Estado.

Tras el anuncio del mandatario, la criptomoneda experimentó un furor inicial, alcanzando un pico de u$s4,978 dólares, para luego desplomarse a u$s0,99159 dólares en pocas horas.

Unas horas después del posteo, el libertario se arrepintió y salió a aclarar su accionar. “Hace unas horas publiqué un tweet, como tantas otras infinitas veces, apoyando un supuesto emprendimiento privado del que obviamente no tengo vinculación alguna. No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión (por eso he borrado el tweet)”, indicó Milei.

Fiel a su estilo agresivo, el mandatario continuó: “A las ratas inmundas de la casta política que quieren aprovechar esta situación para hacer daño les quiero decir que todos los días confirman lo rastreros que son los políticos, y aumentan nuestra convicción de sacarlos a patadas en el culo”.

A pesar de la fundamentación del presidente, varios usuarios de las redes sociales salieron a cuestionar la actitud del titular de la Casa Rosada y denunciaron posible estafa en el accionar.