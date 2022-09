Tras la reunión de trabajo que se llevó a cabo este martes en la localidad de General Lagos, el intendente Pablo Javkin y sus pares de la región decidieron elevar la queja y profundizar las acciones en reclamo por las quemas de humedales en el río Paraná que perjudican la vida diaria de estas ciudades del sur santafesino y llevarán la moción a la misma puerta de la ciudad de Buenos Aires: el Obelisco, como una forma de visibilizar el problema fuera de las preocupaciones que tiene la Capital Federal, donde se concentra todo el poder político de Argentina.

“Acá lo que queda claro es que si el tema no llega al Obelisco, no se habla”, dijo Javkin y anticipó que el próximo jueves se harán el planteo en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires, pero que la visita también tendrá agregará fuerza política con el pedido de reuniones con distintos ministerios del gobierno nacional.

“Somos intendentes y presidentes comunales que abarcamos una de las regiones más ricas de la Argentina, con cerca de un millón ochocientos mil habitantes respirando humo hace tres días. Somos de todos los partidos y no tenemos ninguna distinción, pero lo que vemos es que se nos ríen en la cara”, dijo el intendente rosarino.

Pero los palos no fueron solo para las autoridades nacionales que residen en CABA, también Paraná tuvo lo suyo. Javkin manifestó que tampoco del otro lado del río se toma una determinación y que desde su competencia “no se puede mandar gente nuestra a ese territorio porque se trata de otra provincia” y dijo que en términos políticos: “Mientras el humo nos lo comamos de este lado, no le importa a nadie".

Luego hizo referencia a un tweet del Ejército Argentino que daba por finalizada su actuación en la zona de islas con el mensaje: “Misión cumplida”. El intendente adujo que no hay ninguna misión cumplida y que “se pretende una presencia fija en el territorio hasta que se termine, no por una semana o 10 días, porque el fuego se apaga pero cambia el viento y vuelve a pasar lo que vemos”.

Por su parte, y visiblemente enojado, el intendente de Villa Constitución, Jorge Berti, manifestó sin medias tintas: “Nosotros somos el grupo de intendentes y presidentes comunales de la costa que llega desde Villa Constitución a Puerto General San Martín, nos convocamos hoy nuevamente por la cuestión del humo, porque estamos cansados de que nos sigan boludeando. Evidentemente con apagar el fuego no alcanza, necesitamos que se tomen medidas preventivas de fondo, y que quienes son responsables de esos territorios, en este caso el gobierno de Entre Ríos, si no puede hacerlo que pida ayuda, el resto lo sabemos”, aseveró luego.

Para finalizar, anticipó que este jueves mantendrán reuniones en distintos ministerios para solicitar colaboración y pidió la intervención permanente de las fuerzas de seguridad en la provincia de Entre Ríos para un continuo monitoreo de la situación dentro de las islas y fundamentalmente hasta tanto no quede definitivamente controlada la situación, que seguramente “llevará tiempo” y pidió a las autoridades de la provincia vecina que “no le tomen más el pelo” porque no se puede seguir arriesgando la vida de brigadistas, recursos económicos y muchísimas situaciones que se dan cuando desde la provincia de Entre Ríos en particular y el gobernador “no da una sola respuesta y no se lo ve en ningún lado”.

Con Pablo Javkin estuvieron presentes, entre otros, los intendentes de Villa Constitución, Jorge Berti; de Villa Gobernador Gálvez, Alberto Ricci, y de Granadero Baigorria, Adrián Maglia, y los presidentes comunales de Álvarez, Carlos Pighin, y de Pavón, José López, quienes fueron recibidos por el jefe comunal de General Lagos, Esteban Ferri. Participó además la la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Erika Gonnet.