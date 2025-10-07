Imputaron a Espert en una investigación sobre lavado de dinero

El diputado nacional José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza, fue imputado en una causa por presunto lavado de dinero a partir de una denuncia que lo vincula con el empresario argentino Federico "Fred" Machado, acusado de narcotráfico y actualmente detenido con prisión domiciliaria en Viedma. La investigación fue impulsada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y se basa en una transferencia de 200.000 dólares que el economista habría recibido en enero de 2020.

La denuncia fue presentada por el dirigente de Unión por la Patria y candidato a diputado Juan Grabois, quien solicitó al Ministerio Público Fiscal que se determine si el ingreso de esos fondos en la cuenta de Espert constituyó una maniobra de lavado de activos. La transacción, lejos de ser un dato informal, figura en documentos contables del Bank of America, presentados como evidencia en un juicio que se celebró en Texas en 2023, donde fue condenada Mercer-Erwin, socia comercial de Machado.

El dinero habría sido transferido meses después de que Espert utilizara un avión privado perteneciente a Machado durante su campaña presidencial de 2019. Ese vínculo fue rastreado a través de la matrícula del avión, identificada en la documentación bancaria con el código N28FM.

Machado enfrenta una orden de extradición a Estados Unidos, ya avalada por la Corte Suprema argentina. En el estado de Texas está imputado por delitos vinculados al lavado de dinero, fraude y tráfico internacional de estupefacientes.

Según la presentación de Grabois, el diputado libertario habría recibido el dinero “de parte de una banda criminal que integraba estructuras mafiosas ligadas al narcotráfico internacional y que está siendo juzgada por la justicia de EE.UU.”. La investigación en Argentina busca ahora determinar el origen de los fondos y el destino que tuvieron.

Por el momento, Espert no se ha pronunciado públicamente sobre la causa. El expediente sigue en etapa preliminar, a la espera de nuevos movimientos judiciales y peritajes contables.