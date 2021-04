Esta semana comenzó a debatirse en el Congreso de la Nación el proyecto de reforma del Impuestos a las Ganancias que busca excluir del pago del tributo a los trabajadores que ganan salarios de hasta 150 mil pesos. La iniciativa impulsada por el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa gana adherentes, y también cosecha muestras de apoyo en la región.

De ser aprobada la modificación, permitirá aliviar la situación fiscal de 1.260.000 personas, entre trabajadores en relación de dependencia y jubilados que cobran hasta ocho jubilaciones mínimas. En ese contexto, gremios de Rosario y la región traccionan a favor del proyecto, aunque al mismo tiempo algunos sueñan con su completa erradicación.

Sergio Rivolta, secretario adjunto de la Asociación Bancaria Rosario dijo que desde su espacio “acompañamos el proyecto” pero “también planteamos que esto debe ser el primer paso en el camino de una modificación de nuestro sistema tributario que debe ser más equitativo y justo, y que en el futuro los salarios no paguen ganancias”. En la misma sintonía se manifestó Oscar Barrionuevo, de Obras Sanitarias, quien recordó: “La lucha de los gremios debe seguir siendo que los salarios no paguen ganancias, este proyecto es un punto favorable pero no alcanza, ganancias deben pagar los que más tienen y no los trabajadores”.

Por otro lado, Sergio Ricúpero de Gastronómicos Rosario -sector duramente castigado por la pandemia- pidió celeridad a los diputados, ya que entiende que ayudará a “reactivar el consumo”. “Estamos de acuerdo con la iniciativa y desde ya que los aguinaldos no deben pagar Ganancias”, agregó.

En pleno debate

El pasado jueves, los tributaristas Edgardo Pantoja y Humberto Bertazza comenzaron a exponer sus puntos de vista en el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Otras presencias fuertes en el debate fueron las del ministro de Trabajo, Claudio Moroni; y de la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, quienes expusieron la semana pasada.

En el inicio de la reunión, el presidente de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (Frente de Todos), recordó que las jornadas informativas se completarán este viernes, con la exposición de sindicalistas y que la próxima semana comenzará el debate entre los legisladores.

En su exposición, Pantoja (titular de la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas) consideró que la actualización del Mínimo No Imponible debe realizarse de acuerdo "a los incrementos de los precios en forma semestral en lugar del Ripte como se propone en el proyecto".

Al hablar ante el plenario de diputados, Pantoja pidió incluir "los gastos de la educación" para ser deducidos de Ganancias y manifestó la necesidad de "reformular la escala" de montos y sus alícuotas.

En tanto, el contador Bertazza dijo que "Ganancias es un impuesto de ejercicio y tenemos que medirlo como una foto. Si al 31 de diciembre el promedio de sueldos con los incrementos acordados supera los 150.000 pesos, la exención se pierde”.

Agregó que el " inconveniente del diseño de esta ley se desnaturaliza si no tiene otra reformulación debido a que el objetivo del proyecto no se lograría por el efecto de la inflación".