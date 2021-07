El gobernador Omar Perotti dio instrucciones de que se retomen los trabajos en el Hospital Regional Sur, casi un "elefante blanco" para la salud de la ciudad. La intervención, no obstante, se hará con un replanteo del proyecto original, que quedó a medio hacer durante la anterior gestión del gobierno provincial. Así lo reveló la arquitecta Leticia Battaglia, secretaria de Obras Públicas de la provincia, en diálogo con este medio.

"En su momento no lo hemos intervenido, porque llevaba varios años sin hacerse nada y la pandemia requería de respuestas rápidas. Ahora, pasado este período en el cual atendimos la urgencia y pudimos avanzar con ampliación de camas, con estructuras de tipo modular y construcción en seco, el gobernador nos pidió que hagamos una intervención en el Hospital Regional Sur", señaló la funcionaria.

El proyecto original es de cuando Hermes Binner estaba al frente de la Casa Gris. Las obras se iniciaron en junio de 2011 y se preveía terminarlo en cuatro años, con un presupuesto de 200 millones de pesos. Una década después, la estructura es visible desde todo el barrio Las Flores, pero le faltan todos los insumos y las terminaciones, además de la conexión a los servicios. Según las últimas estimaciones de la gestión Perotti, hoy se requieren unos 4 mil millones de pesos para terminarlo, veinte veces más que lo pautado para toda la obra cuando fue planificada.

"No hay ningún servicio que llegue ni siquiera a la plaza que se le hizo enfrente a la estructura de hormigón que tenemos hoy. No hay agua, no hay cloacas, el hospital no tiene luz. Por eso estamos pidiendo los estudios de factibilidad, para definir costos y tiempo de obra primero. Después nos tenemos que reunir con el Ministerio de Salud de la provincia y la Secretaría de Salud municipal, para ver cuál es la demanda sanitaria que tenemos. El hospital que estaba proyectado, no va más. Porque tampoco responde a las nuevas normativas que vamos a tener post pandemia", agregó Battaglia.

Según lo planteado por la funcionaria perottista, "lo vamos a terminar pero con otro proyecto, con parámetros actuales, que tienen que ver también con la eficiencia constructiva y los espacios saludables". Y finalizó: "Así estamos haciendo también Rafaela, que era otro 'elefante blanco'. Y en el caso del Hospital Regional Sur, vamos a terminar por lo menos un módulo, para que pueda empezar a funcionar para la ciudad".

En marzo de 2020, apenas iniciada la pandemia y con el gobierno de Omar Perotti asumido pocos meses antes, desde el gobierno provincial se había deslizado la posibilidad de terminar al menos uno de los cinco pabellones que tiene el diseño original del Hospital Regional Sur. Pero el cálculo fue que hacerlo llevaría al menos un año. Y si bien entonces había pocos contagios todavía en el país, la emergencia sanitaria necesitaba acciones más rápidas. De ese modo se definió la construcción de espacios de tipo modular, como los que se inauguraron en Villa Constitución y Granadero Baigorria, realizados en menos de dos meses y con ayuda financiera de Nación. Ambos están funcionando y sirvieron para hacer frente al COVID.

Luego en noviembre de 2020, cuando se envió a la Legislatura el presupuesto para este año de la provincia, se solicitó una partida de 400 millones de pesos para terminar uno de los pabellones, apuntando a tener al menos un servicio de guardia con la prioridad puesta en la atención de pacientes infecto contagiosos. Para el resto del edificio, deberá pensarse una readecuación.