Miembros de la agrupación Hipotecados UVA reclamaron nuevamente por una solución en el corto plazo para las familias que reciben constantes aumentos en las cuotas mensuales y que no tienen una respuesta por parte del gobierno nacional ante el reclamo por la imposibilidad de afrontar los incrementos. En ese sentido, advirtieron que si la situación se sostiene sin ningún tipo de modificaciones, habrá “una ola de ejecuciones” que recaerán sobre los deudores.

Desde la entidad señalaron que hay al menos 105 mil familias en todo el país que contrajeron el crédito a partir del año 2017 con la idea de acceder a la casa propia. Pero con el correr de los meses verificaron que el sistema de ajuste por inflación y las condiciones macroeconómicas se tornaron inviables.

En diálogo con Sí 98.9, Diego González, integrante de Hipotecados UVA explicó: “Es imposible afrontar las cuotas porque ya tuvimos un 600% en el aumento del capital y en el incremento de la cuota. Este año a la inflación se le suma la convergencia por los 18 meses que tuvimos las cuotas congeladas”.

Luego del congelamiento dispuesto por el gobierno nacional en el marco de la pandemia, las cuotas volvieron a cobrarse y se generó un sistema de convergencia para llegar a la cuota real en junio de este año. Es decir, con el tiempo se les terminará cobrando lo que no pagaron durante esos meses.

Al respecto, González agregó: “El sistema es inviable para una economía que tiene un 50% de inflación. Tenemos compañeros que están pagando 80 mil pesos de cuotas. Los aumentos mensuales llegan hasta los 10 mil pesos. El panorama no es bueno ya que tuvimos otro año con más del 50% de inflación, indudablemente esto va a desencadenar en una ola de ejecuciones o de pérdida de vivienda.”.

Otra de las situaciones tiene que ver con aquellas familias que desde hace tiempo plantearon que no pueden afrontar el crédito. En ese caso, el Banco Nación dispuso la extensión de los planes, con lo cual el resultado termina siendo una extensión de la deuda.

En ese sentido, el referente de Hipotecados UVA advirtió: “El Banco nación está pasando las cuotas que las familias no pueden pagar hacia el final del crédito, con el ánimo de que no figuren como morosos, por eso la morosidad no es la real. Tenemos un 10% de compañeros en mora y que no pueden seguir, hay una buena cantidad que ya están intimados por los bancos y no es fácil para la clase media entrar en mora”

Consultado por una posible salida al problema, sostuvo: “Una de las soluciones puede ser recalcular el índice. Puede ser un índice de variación salarial. Se pueden unificar las tasas de interés para que las familias tengan una menor deuda. Hay que readecuar esto para que el gobierno no tenga que poner recursos del Estado y los hipotecados podamos pagar. De hecho el gobierno hizo una re adecuación de créditos Procrear, no es tan complicado para el sistema bancario”.

Por último, González remarcó que durante la gestión de María Eugenia Bielsa al frente del Ministerio de Vivienda, los hipotecados tuvieron la posibilidad de avanzar en una propuesta para solucionar la problemática, pero con la llegada de Jorge Ferraresi al Ministerio, la iniciativa quedó en la nada.

También hubo intento por la vía legislativa, incluso con proyectos a través de la Cámara de Diputados, pero todavía no hay nada concreto.

