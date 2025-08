En estos días, los gobernadores del “susurro federal” tendrán la oportunidad de probar en la práctica hasta donde llega el entendimiento alcanzado por los jefes políticos de Santa Fe, Córdoba, Jujuy, Santa Cruz y Chubut, para enfrentar al gobierno de Javier Milei. El voto de los legisladores nacionales de esas provincias será clave para insistir con las leyes de aumento de las jubilaciones, la restitución de la moratoria y la emergencia en discapacidad; vetadas por el presidente el sábado en una decisión que será oficial cuando aparezca publicada hoy en el Boletín Oficial.

La primera prueba se producirá el miércoles en la Cámara de Diputados donde la oposición se propone votar el proyecto de ley de los gobernadores para que se coparticipe con las provincias el impuesto a los combustibles líquidos, además del financiamiento universitario y la emergencia en pediatría.

La reunión de los mandatarios provinciales que sumó volumen político a los vapuleados aliados de la Libertad Avanza, busca además encaminarse por la ancha avenida del medio que fracasó con todo éxito en la política argentina en las últimas décadas. Desde el Tercer Movimiento Histórico con el que soñó Raúl Alfonsín, hasta la UCeDé de Alvaro Alsogaray absorbida por el menemismo; hasta el Frepaso que se desprendió del peronismo para seguir a la UCR y terminar juntos en la rotunda caída de Fernando De la Rúa. Como también lo pensó Sergio Massa en su momento con el Frente Renovador, aunque con más éxitos electorales legislativos en este caso.

No en vano el movimiento de los mandatarios provinciales es seguido de cerca por el ex candidato a presidente Juan Schiaretti (otra tercera opción que no fue) y encendió el entusiasmo entre los diputados y diputadas de Encuentro Federal donde tienen cobijo los socialistas santafesinos y Margarita Stolbizer, bajo la conducción de Miguel Pichetto que trabajó con fe y entusiasmo tanto para Carlos Menem como para Néstor Kirchner.

El Grito Federal no llega a ser muy estridente porque se convertiría en un grito peronista. Muestra acuerdo con el equilibrio fiscal a rajatabla porque entiende que es lo que la opinión pública interpreta como el “gasto político” pero sin aclarar que no hay ningún equilibrio al cercenar derechos de la población, la verdadera protagonista del ajuste feroz para llegar al déficit cero. Y para que nadie caiga en ninguna duda, el gobernador Maximiliano Pullaro lo puso más en claro: El acuerdo no quiere “volver atrás con el populismo ni con el kirchnerismo, que tanto daño le hizo a la Argentina”. Lo que se busca es el voto antiperonista y ese se disputa hoy palmo a palmo con Milei.

Constitución y punitivismo extremo

El sesgo ideológico de estos movimientos también son ilustrativos a la hora de entender los objetivos que se buscan. El campo popular es “bobo y garantista” por eso hay que buscar de manera permanente el show punitivista. Que algunas políticas de ese tipo hayan dado algún resultado en Santa Fe, no quiere decir que estén bien de punta a punta. Es como cuando se recuerda que los presos conservan derechos y responden “llevatelo a vivir a tu casa”. La literalidad anula la política.

En ese sentido, la única diferencia que tiene Pullaro con la ministra Patricia Bullrich es electoral. En cercanías de elecciones la poderosa ministra viene a Santa Fe e ignora al gobernador. Pasó en la falsa inauguración de la cárcel federal de Coronda y en el acto en Rosario donde la funcionaria nacional anunció inversiones para urbanizar Tablada. En lugar del gobernador, en la foto salió la diputada libertaria Romina Diez. Como cuando Bullrich quemó droga con Juan Pedro Aleart. Pero la política de seguridad es la misma y, hay que reconocerlo, tiene el aval de vastos sectores.

Esta semana, todo el peronismo de Santa Fe votó en contra de la adhesión provincial de la “Ley Antimafia” propiciada por Bullrich. En la cámara de Diputados el proyecto de Ximena Sola (PRO) fue aprobado por 33 votos positivos, nueve negativos (PJ) y tres abstenciones (Somos Vida).

“Esta ley no va a traer ni paz ni justicia, creo que va a traer más desigualdad, más represión, y lo peor, creo que nos vuelve funcionales a un experimento autoritario”, afirmó el diputado provincial Marcos Corach, a la hora de justificar su rechazo a la normativa. Y recordó que la Ley Antimafia habilita la posibilidad de realizar allanamientos sin orden judicial y señaló: “Esto puesto en manos de Patricia Bullrich es peligroso”.

En cuanto a la eficiencia de la norma para combatir al delito, Corach señaló que la Ley no distingue entre una organización criminal y una organización social de un barrio popular, “no diferencia a un jefe narco de un soldadito, y no habla del dinero sucio. Carga con todo el peso del aparato estatal sobre los jóvenes pobres de los barrios periféricos”, apuntó.

El diputado no dejó pasar la contradicción que significa la adhesión a esta norma en momentos en que se discute sobre garantías por la reforma de la Constitución Provincial.