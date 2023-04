La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner habló en público este jueves en el marco del lanzamiento de la Escuela Justicialista Néstor Kirchner (EJNK), en el Teatro Argentino de La Plata. Fue su primera aparición pública tras la renuncia de Alberto Fernández a su precandidatura para reelegir como presidente. Contrario a lo que se esperaba, no hubo lanzamiento ni anuncios electorales.

La vicepresidenta Cristina Kirchner advirtió que "el pasado aparece otra vez acá en el presente" y afirmó que Argentina atraviesa una "situación en la que figuras, ideas y hechos del pasado parece que quieren venir nuevamente a instalarse en el presente para condicionarnos y condicionar el futuro".

"Estamos todos discutiendo lo que fracasó hace 20 años. La bomba explotó en la cara de 40 millones de argentinos, en las plazas, en la desocupación y en la captación. Nos dijeron que un peso era igual a un dólar, fue la dolarización de la economía. Significa que primero hubo que capturar todos los plazos fijos en los bancos. Y en virtud de eso, con el plan Bonex, se pudo anunciar la convertibilidad que fue sostenida con los dólares de las privatizaciones y el endeudamiento que la Nación tomaba para que la base monetaria estuviera respaldada", expresó. La dirigente remarcó que "la historia de la convertibilidad es la historia de la dolarización" y marcó que "empezó como terminó: con la captura de todos los depósitos".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner afirmó que "la inflación no para con la dolarización" y puso como ejemplo lo que sucede en Ecuador, que carece de una política monetaria. "Somos un país industrial, con energía nuclear. Si vemos lo que pasa en Ecuador, la inflación no para con la dolarización. Como no emite moneda, no hay posibilidad de tener una política monetaria, como la tuvimos con el Covid para hacer frente a los gastos de salud y vacunas", manifestó la Vicepresidenta.

También consideró que el acuerdo firmado con el FMI es "inflacionario" y añadió que ese efecto reviste el "gran problema que tiene la sociedad argentina". Afirmó que el FMI fue "el protagonista de los peores momentos de la democracia en materia económica" y aseguró que "no hay ningún argentino de bien que pueda ignorar el lastre que significa para la sociedad argentina el retorno al Fondo".

Sobre la oposición y las elecciones

La vicepresidenta apuntó contra el economista Emilio Ocampo, elogiado por el precandidato presidencial de La Libertad Avanza Javier Milei, por querer utilizar "activos y pasivos del Banco Central y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de Anses", e indicó que muchas de las "principales empresas argentinas" tienen acciones en ese fondo.

La expresidenta indicó que "todos hacen competencia a ver quién es más malo y quién va a ajustar más", en referencia a la oposición, y preguntó: "¿En serio creen que es viable una Argentina así?".

Advirtió que "el problema de querer gobernar y conformar a todos" es que "terminás enojando a todos", al criticar que se hayan perdido reservas del BCRA por pagar la deuda privada de las empresas.

La vicepresidenta Cristina Kirchner convocó a "sentarse" a todas las fuerzas políticas "no a ver si va a haber flexibilización laboral o educación pública gratuita o no gratuita", sino para avanzar en un "acuerdo" en materia económica para que "el país funcione normalmente y no sea un parto cada elección y un drama cada movimiento cambiario en Argentina".