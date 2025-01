En sintonía con el discurso homofóbico que brindó el presidente Javier Milei en el Foro de Davos, el jefe de Gabinete de ministros, Guillermo Francos, dijo que ve “inconvenientes” en quienes tienen una orientación homosexual, aunque consideró que el Estado no la debe promover.

En diálogo con el periodista Ernesto Tenembaum, en Radio Con Vos, el funcionario admitió que “hacer campaña promoviendo esto genera confusiones, sobre todo en los más jóvenes“. Y agregó: ”Que cada uno viva la vida de la manera que quiera, otra cosa es la promoción de esas situaciones de manera pública“.

Ante esta respuesta, Tenembaum le repreguntó: "¿promoción de qué, de la homosexualidad?“, a lo que el jefe de Ministros respondió: “Por ejemplo, digamos, son temas que … a ver, yo no objeto nada, no voy a decir la famosa frase ´Yo tengo un amigo´, no objeto la decisión que cada uno tome en su vida. No creo que el Estado esté para promover ninguna de esas cosas“, dijo enfatizando nuevamente a que ”cada uno viva de la manera que quiera”.

Y ante una nueva pregunta de ¿en qué caso cree que el Estado haya promovido la homosexualidad? Francos respondió: “Yo creo que ha habido montones de campañas, en distintos lugares, como campañas escolares, en la que se le ha permitido a los chicos, en situaciones de este tipo, en fin, yo creo que en eso el Estado no tiene que meterse, sí en el respeto a las decisiones y vida de cada uno”.

“De las puertas de la casa para adentro, cada uno puede hacer lo que le parezca pero, dentro de las obligaciones del Estado, que venga a promover actividades de esta naturaleza, me parece que no tienen que entrar”, concluyó el funcionario.