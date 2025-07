La convención constituyente para la reforma parcial de la constitución sesionó este jueves, por primera vez en pleno, para ratificar el rechazo a la impugnación de la banca de Alejandra Oliveras (Frente de la Esperanza), pedido realizado por la convencional Amalia Granata (Somos Vida) que no tuvo el aval de sus pares.

Sin embargo este tratamiento, que en los papeles era estríctamente técnico, generó discursos de alta emotividad y contenido político que derivó en un fuerte cruce entre la convencional Granata y su par Germana Figueroa Casas (Unidos).

Todo sucedió cuando Figueroa Casas argumentó que el debate en torno a la impugnación de Oliveras “refiere a cuestiones de leyes y derecho, pero también de humanidad”.

Lo hizo para avalar las palabras de la convencional Caren Fruh, del Frente de la Esperanza, quien llegó a las lágrimas tras recordar una charla íntima mantenida con Oliveras, anécdota que utilizó para calificar de “muy vergonzoso” y de “falta de respeto” al planteo de Somos Vida. Fruh fue nutricionista de la boxeadora cuando ganó su sexto título mundial.

Las palabras de Figueroa Casas calaron hondo en Granata, quien pidió la palabra para manifestar en tono exaltado: “Le quiero recordar a Figueroa Casas que su marido es responsable de un club donde murió un nene de diez años”, en referencia a la muerte de Facundo Gorga, quien murió succionado por un ducto de la pileta del Jockey Club rosarino.

También llegando a la lágrima, Figueroa Casas respondió: “Mi marido eligió no hablar y no defenderse. Fue al sanatorio a acompañar a esa familia, pero no la quisieron recibir. Yo no quiero meter esto en la política porque no sé ni el nombre de la fiscal. Hemos llorado con mucho dolor. Yo lo digo, es mi verdad.”

El punto final al momento emotivo llegó por parte de la convencional Jaquelina Balangione, de Más para Santa Fe, quien pidió pasar a la votación porque “las demás cuestiones de fondo no tienen nada que ver con la decisión a la que se arribó: que la impugnación fue bien rechazada porque fue planteada fuera de tiempo”.

Designaciones, propuestas y pedidos

Durante el resto de la jornada, la Convención avanzó con cambios reglamentarios y la designación de secretarios y del personal que colaborará con la presidencia, todos cargos ad honorem.

Por su parte, el convencional Facundo Olivera propuso que en cada sesión se designe una presidencia honoraria, propuesta que fue aprobada. El pedido hizo eco a una propuesta de la Multisectorial por una Reforma Constitucional, quienes propusieron que la Convención sesione bajo la presidencia honoraria del Dr. Roberto Sinigaglia, abogado constitucionalista desaparecido en 1976 por la última dictadura cívico-militar.

Asimismo, Marcelo Lewandowski solicitó que se otorgue un reconocimiento público a Danilo Kilibarda, único constituyente del '62 que continúa con vida.

Desde La Libertad Avanza se solicitó finalmente que el cuerpo de taquígrafos cumpla su labor dentro del recinto, y se pidieron informes sobre quién está manejando la información que se difunde, con la crítica de que no corresponde que la publicidad oficial se canalice a través de una página del Poder Ejecutivo.