La diputada provincial Amalia Granata salió de punta contra la alianza del candidato libertario Javier Milei con el PRO. La ex panelista y modelo escribió una serie de posteos en la red social X (ex Twitter) en los que aseguró que “si queremos terminar con la casta corrupta, del color que sea, tenemos que ser fieles a nuestros principios. Por eso mi dolor personal con la situación”. “Se están acomodano los cargos y te dicen que es por la gente. No nos tomen más de tontos”, dijo en otro posteo en la misma red social. Y en otro indicó: “Al final hoy tu nuevo jefe Milei tenia razón: son, fueron y serán Juntos por el Cargo””. Granata, quien fue reelecta para un nuevo mandato por la lista Unite por la Libertad y la Dignidad, anticipó que votará en blanco en el balotaje del 19 de noviembre.

“Al igual que Javier, entramos a la política por fuera de los grandes aparatos, hablándole directo a la gente. Es lo que nos hace diferentes. Si queremos terminar con la casta corrupta, del color que sea, tenemos que ser fieles a nuestros principios. Por eso mi dolor personal con la situación. Que no nos ciegue ni nos gane la desesperación por un voto. Espero que Milei recapacite y en vez de rejuntar dirigentes se dedique a hablarle a la gente sobre qué va a hacer y por qué tiene que ser presidente”, reflexionó la diputada provincial santafesina.

Y continuó: “La gente es sabia y sabrá qué elegir en su debido momento. No quieren más arreglos entre políticos ni que les digan que hacer. La discusión debe ser de cara a la gente y no entre dirigentes. Si eso no cambia, mi voto será en blanco. Esa es mi postura”.

Unos minutos más temprano, Granata había marcado que “la patria esta en peligro con panqueques como ustedes”. “Macri te cerro un ministerio y te vendiste? Al final hoy tu nuevo jefe Milei tenia razón: son, fueron y serán “Juntos por el Cargo””, dijo refiriéndose a la ex candidata presidencial Patricia Bullrich.

La diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata ya se había despegado de su exaliado Javier Milei al asegurar que el candidato presidencial de La Libertad Avanza (LLA) "mintió" y que "hay muchos libertarios indignados por lo que está haciendo".

"La verdad, no me gusta ver lo que quiere hacer Milei. Unirte a cualquier precio a los que tanto criticaste y dijiste cualquier barbaridad solo por unos votos para ganar, eso es ser casta". Y agregó: "Estoy muy triste porque me doy cuenta que Milei nos mintió, y que él es capaz de unirse a cualquier fuerza política solo para ganar. Hay muchos libertarios indignados por lo que está haciendo Milei".

La exmodelo contó que "los libertarios se ponen violentos porque desde nuestro espacio político no bajamos línea de a quien votar".

"Yo soy anti-kirchnerista, mi voto va a ser blanco. A (Sergio) Massa le critican su pasado anti-kirchnerista y ahora están aliados, pero Milei está haciendo lo mismo", evaluó.