El dirigente social y opositor al Gobierno nacional, Juan Grabois, lanzó gravísimas acusaciones contra la actual vicepresidente de la Nación Victoria Villarruel, y el líder del PRO Mauricio Macri, al sostener que ambos están conspirando para terminar con el gobierno de Javier Milei.

“La que quiere voltear a Milei y está clarito es Victorial Villarruel, junto a Mauricio Macri. Están preparando el golpe. Se los digo a los votantes de Milei. Lo van a ir viendo”, aseveró en una entrevista televisiva.

Y apuntó: "No nos miren a nosotros. Nosotros vamos a combatir las políticas inconstitucionales, ilegales e ilegítimas que impulsa el Presidente. Nosotros respetamos al pueblo que lo votó, los que no lo respetan son los que están conspirando", aseguró Grabois.

Tras las acusaciones de Grabois, el ex candidato y referente de La Libertad Avanza, Ramiro Marra no tardó en contestar y dijo: “Quiere salir en los medios de comunicación, un poco de cámara. La verdad que no me lo puedo tomar en serio. Villarruel es una de las fundadoras de La Libertad Avanza y Macri hace el papel de un ex Presidente”.

Por otro lado, se refirió a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno nacional y sostuvo: “Estábamos yendo marcha atrás y ahora estamos yendo para adelante. Ahora hay un plan de reformas que va a cambiar la Argentina”.