Goity defendió su diagnóstico, pero no convenció: ¿se prorroga la emergencia?

La visita a la Legislatura provincial por parte del ministro de Educación, José Goity, no convenció del todo a los diputados opositores que se acercaron a escuchar su explicación sobre la delicada situación que atraviesa el sistema público santafesino, de acuerdo a los resultados arrojados por la evaluación de lectura del Plan Raíz.

Goity recordó que en mayo, al presentar los resultados, el Gobierno calificó la situación como una “catástrofe educativa” ya que solo uno de cada cuatro estudiantes de segundo grado alcanzaba el nivel esperado en comprensión lectora. Este miércoles ratificó que tal diagnóstico “fue el punto de partida para definir una hoja de ruta que la gestión ya está implementando”.

Sin embargo fue esta “hoja de ruta” la que retomaron varios legisladores opositores para cuestionar la legitimidad, sino de las herramientas utilizadas, al menos de los actores consultados (y excluidos) al momento de pensar y ejecutar la evaluación.

La voz más crítica al respecto fue la del peronista Marcos Corach, autor de la iniciativa que exigió la visita del ministro, al plantear: “Parten de algunos parámetros que no son ciertos, como la premisa de que antes no se evaluaba”. "¿Por qué no creer en la comunidad educativa para involucrarlos y ser asesorados?"

Corach agregó que el Gobierno santafesino "tiene un termómetro y piden que no le rompamos la herramienta de medición, pero si la herramienta no se sabe usar estamos en un problema”.

Y planteó: “Dudo de la herramienta porque no se tuvo en cuenta a los docentes, porque son ellos —y no por terceros— quienes deben decir cómo utilizar el termómetro”. Sobre este punto mencionó "convenios con empresas como Natura o Pérez Companc".

Desde la otra vereda, Goity señaló que pueden existir diferencias sobre “cómo abordar el problema”, pero remarcó que no puede haber discusión sobre el dato: “El primer consenso que necesitamos es entender que este problema es grave, pero es posible de resolver si trabajamos de manera sostenida y comprometida”, sostuvo.

Una emergencia de fondo

La visita del ministro José Goity a la Legislatura santafesina tuvo como objeto de fondo el convencer a los diputados sobre la necesidad de prorrogar las emergencias social, en salud y educativa, herramientas con las que cuenta el gobernador Maximiliano Pullaro desde diciembre de 2023 y que podría extender en la sesión de este jueves.

Habrá que esperar la decisión de cada espacio, a la luz de las críticas recibidas este miércoles, para ver si le dan lugar a una nueva extensión. Aquí el peronismo juega un rol clave, con nueve diputados más el monobloque de Juan José Piedrabuena, quien ingresó por el PJ pero rápidamente armó su monobloque.

Será importante, además, la postura que tomen los tres diputados del Frente Amplio por la Soberanía (FAS), más los cuatro que responden a Amalia Granata (ella incluida) y los tres monobloques celestes.

Pero Unidos cuenta con un cuerpo de 28 voluntades que convierte en casi un trámite cada votación. Dependerá, como en cada ocasión, de qué tanto se tense la cuerda con las principales oposiciones.

Por lo pronto, Corach planteó: “Me hubiese gustado tener más tiempo para debatir. Venir un día antes de votar las emergencias le baja la cualificación a la reunión. Se debería haber tomado con mayor seriedad y nos gustaría tener más participación.”