Mientras los docentes santafesinos definen si aceptan o no la oferta salarial presentada por el Gobierno provincial, el ministro de Educación, José Goity, aseguró que las clases comenzarán el próximo lunes, más allá de la decisión de los gremios docentes.

“Las clases empiezan el lunes. Las escuelas estarán abiertas y funcionando. De lo que nosotros depende, les decimos a los padres que envíen los niños y niñas a las escuelas porque habrá clases. Las discusiones gremiales irán por otra parte, pero las clases están garantizadas”, indicó el funcionario, este jueves.

El gobierno provincial presentó, el martes pasado, la oferta salarial a los docentes santafesinos para el primer trimestre del año, con una recomposición del 5% que se pagará en dos veces.

Desde Amsafé Rosario, San Lorenzo y La Capital informaron que todas las mociones entre las cuales votarán los maestros son de rechazo, con medidas de fuerza que apuntan al no inicio de clases el próximo lunes.

"No podemos dar por sentado que por una medida de fuerza no se iniciará el ciclo lectivo. Puede ser que algún docente se adhiera al paro, pero eso no es la generalidad. No hay que naturalizar que, porque haya medida de fuerzas, no habrá clases. En base a la evidencia que tenemos y en base a lo que corresponde, habrá actividades el día lunes”, señaló el ministro, en diálogo con LT8.

Respecto de la pérdida del presentismo si se realiza una jornada de paro el próximo lunes, Goity aclaró: “No se abonará el día no trabajado. No habrá una acción colateral porque se respeta el derecho a huelga, pero no se pagará el día no trabajado. Además, el programa asistencia perfecta tampoco corresponde ser pagado”.