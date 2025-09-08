Tras la dura derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, varios gobernadores salieron a marcarle la cancha al Gobierno nacional con advertencias sobre la necesidad de corregir el rumbo. Desde Santa Fe, Maximiliano Pullaro planteó que “sin gestión no hay futuro”, mientras que sus pares de Córdoba, San Juan, Chubut, Corrientes y Jujuy coincidieron en reclamar menos confrontación y más respuestas concretas frente a la crisis.

“En las sucesivas elecciones provinciales se advierte un claro llamado de atención que el Gobierno Nacional debe atender. Sin gestión, no hay futuro. La gente no quiere más gritos, quiere hechos. Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz”, sostuvo Pullaro.

En sintonía, el cordobés Martín Llaryora apuntó contra el tono de confrontación del oficialismo: “Las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de división no se resuelven los problemas. El futuro es con producción, trabajo y sentido común”.

Desde San Juan, Sergio Uñac felicitó a Axel Kicillof por el triunfo bonaerense y cargó duro contra Milei: “Con estos resultados vemos cómo el pueblo argentino le pone un freno a un gobierno nacional de crueldad y a los gobiernos provinciales cómplices, que se hacen los distraídos ante el brutal ajuste”.

El pampeano Sergio Ziliotto eligió la ironía y habló de “un nuevo capítulo de la fallida serie del fin del peronismo”. En tanto, el jujeño Carlos Sadir se mostró en línea con Pullaro: “Sin gestión y sin diálogo no hay futuro. Los argentinos no quieren más confrontaciones innecesarias, necesitan hechos y que se los escuche”.

El chubutense Ignacio Torres subrayó que el resultado electoral refleja un reclamo hacia la Casa Rosada: “La ciudadanía le exige al Gobierno nacional más humildad para escuchar al interior que produce y trabaja todos los días para sacar el país adelante”.

Por último, el correntino Gustavo Valdés reiteró: “Los resultados expresan un mensaje claro: sin gestión, no hay futuro. Hace falta dejar atrás las peleas y construir una agenda federal que impulse producción, empleo y oportunidades”.