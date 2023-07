Los diputados provinciales por Igualdad, Rubén Giustiniani y Agustina Donnet, quienes van por la renovación de sus bancas, visitaron el Living de Santa Fe Plus junto a su candidato al Concejo de la ciudad de Santa Fe, Joaquín Azcurrain .

Los precandidatos hicieron un balance de su labor legislativa, describieron las expectativas para el próximo domingo y dieron detalles de la campaña.

Por su parte, Azcurrain analizó la gestión del Municipio santafesino y destacó la propuesta de Igualad para un Plan Integral de Movilidad.

—¿Cómo viene el cierre de campaña? ¿Qué expectativas tienen para el 16?

Rubén Giustiniani: —Tenemos expectativa muy positiva, después de recorrer más de 20.000 kilómetros de la provincia y sus localidades, y de encontrar una buena recepción por parte de la gente.

Hacemos un balance positivo, porque siendo dos legisladores sobre 50, logramos incorporar temas que nunca se hubieran tratado sin la presencia del bloque Igualdad. Hablo de temas varios en educación, salud, producción y seguridad.

—¿Y a nivel de la capital provincial?

Joaquín Azcurrain: —El desafío fue bajar una campaña a nivel local que vaya en consonancia con las candidaturas provinciales. Para compatibilizar las agendas y ver de qué manera abordar las grandes distorsiones que tiene la ciudad.

Una ciudad con mucha distorsión, muy fragmentada en muchos aspectos, en la cual tanto la gestión anterior como la actual le fueron metiendo la impronta según su conveniencia electoral y nunca de una manera más armoniosa, más equilibrada.

Nos interesa equilibrar esa agenda con otros temas sin resolver como la falta de empleo o la inseguridad. Abordamos además otros temas relacionados a la salud y la vivienda, para compatibilizarlo con los nuevos ejes.

—¿Cuáles serian esos ejes?

JA: —Paradigmas más modernos relacionados a movilidad o la cuestión ambiental. Temas que tienen que poder congeniarse para plantear un Concejo más abierto, más participativo y mucho más ejecutivo.

Son temas que en las recorridas saltan una y otra vez. Hay una sensación de parte de la ciudadanía de que no està claro para qué sirve el Concejo Municipal. Que no resuelve nada. Por eso planteamos una banca que se ponga al frente de los problemas, que de la cara y que esté dispuesta a llevar cada una de estas iniciativas hasta las últimas consecuencias. No es solamente presentar un proyecto y que se apruebe.

Hoy vemos muchas caras nuevas que se presentaron como espacios políticos disruptivos, pero ahora se acomodaron y quedaron cómodamente sentados. Los proyectos hay que trabajarlos. Golpearle la puerta al funcionario del área correspondiente y que cada una de las iniciativas se lleven adelante.

—¿Qué propuestas concretas tienen para Santa Fe?

JA: —Básicamente tenemos una propuesta muy trabajada en relación a un Plan Integral de Movilidad que revea completamente el sistema de transporte público.

Hay en este momento una Ordenanza que voto el intendente (Emilio Jatón) a finales del año pasado, que en algún punto intenta poner orden con el tema de las licitaciones. Pero creemos que además hay que rever fuertemente los recorridos, la calidad de las unidades, el lapso de tiempo para programar la frecuencia de los colectivos.

Todas cuestiones que deben pensarse de cara a la gente y en un proceso participativo, similar al que se dio con la cuestión de la audiencia pública de nocturnidad. Es una herramienta válida que puede aplicarse en cada uno de los temas transversales como la movilidad, la nocturnidad o la recolección de residuos (otro de los temas grandes con los cuales queremos trabajar).

Pero además tenemos que abrirlas para que las vecinales participen y los vecinos puedan opinar. Por ejemplo: la tarifa misma del servicio de transporte es otro tema a revisar. Se decide hoy entre cuatro paredes que reunen a empresarios e instituciones municipales, mientras la gente la mira desde afuera.

Estas cuestiones son en principio las que queremos llevar adelante. Y después en consonancia con el trabajo de Ruben y de Agustina en la Cámara, todo lo relacionado en materia de seguridad. Hay mucho trabajo.

Agustina Donnet: —Para nosotros en este año electoral es importante convocar a la gente a un voto de expectativa y de esperanza. Lamentablemente cada dos años, lo que podemos hacer es votar Guatemala para que no gane Guatepeor. La gente lamentablemente es convocada a más de lo mismo, porque no se vislumbra ningún tipo de cambio, de transformación radical del estado de situación, y en 40 años de democracia tenemos un 40% de pobreza.

Los principales afectados son los niños, los jóvenes y las mujeres. Es decir, poblaciones específicas sobre las cuales hay que tener una atención por el grado de vulneración social.

Ese es el trabajo que venimos haciendo desde Igualdad. También hicimos un llamado a referentes de otros espacios y de otras luchas, como es el caso de Damián Verzeñassi y su agenda ambientalista. Un médico muy reconocido en nuestro país, no solo de la ciudad de Rosario.

Tenemos en nuestras listas a dirigentes de clubes de barrio, de cooperadoras escolares, de vecinales, de gente que resuleve una problemática muy concreta como son las copas y merenderos populares. Es una forma de construir una política distinta, de abajo hacia arriba, con personas que necesitan sentarse en las bancas y tomar decisiones.

Por eso pedimos no votar a quienes durante mucho tiempo fueron gobierno o son gobiernos y ya fracasaron. Pedimos superar esa política tradicional, que vemos con Rubén Giustiniani en la Legislatura provincial y que se traslada también al Concejo Municipal. Como describía Joaquín, modificar desde adentro, con la participación ciudadana, con la gente tomando decisiones.

Como es el caso del ‘Trinche’ Carlovich, que el siendo panadero, docente, decide dar este salto, a la participación política partidaria, para poder transformar eso tan duro que le pasó el día a su familia en una cosa positiva para la gente.

Es decir, nosotros no estamos prometiendo nada, sino como decía Rubén, rindiendo cuentas de lo que hemos hecho, de lo que hemos trabajado y siguiendo con una trayectoria de coherencia de honestidad y decencia política que involucra a nuestro espacio social, cultural y político.

—Joaquín, retomando todo este trabajo barrial que hacen de Igualdad. ¿Cómo ves la Capital en términos políticos?

JA: —Estamos muy sorprendidos de cómo se transformó en la ciudad de los slogans sobre todo para el cordón oeste de la ciudad, que es la más postergada. Se hacen muchos anuncis pero vemos los barrios igual: Villa del Parque, Santa Rosa de Lima, San Lorenzo, realmente ahí falta un plan integral, que también lo vienen impulsando Rubén y Agustina.

Porque cuando hablamos de seguridad, no solamente es necesario que el patrullero funcione, sino entender un nuevo paradigma de la policía y su relación con la sociedad. También que llegue el cordón-cuneta y la luz.

—¿Ven una continuidad de la actual gestión con las anteriores?¿Ven alguna mejora?

JA: —Es una gestión que priorizó sus obras en el centro, con fondos nacionales. Nadie va a discutir que se hicieron obras, pero hay todo una narrativa de ‘Ahora estamos en los barrios’ que muchas veces no condice con la realidad. También se descuidaron los espacios públicos.

Hubo un cambio de gestión al que le costo arrancar y que en muchos temas todavía están en veremos. Queremos soluciones integrales, concretas y no parches.

—¿Cómo viene el debate en cuestiones de género en la legislatura? ¿Cómo se ha avanzado?

AD: —La Legislatura viene avanzando en cuestiones importantes, por ejemplo, en la modificación de la composición de la Cámara al incorporar una comisión de Género y de diversidad.

Hay además una necesidad de atender las problematicas vinculadas a este tema, pero siempre limitadas. Se complica avanzar con cuestiones que realmente modifiquen de base la desigualdad de género existente entre varones y mujeres.

La máxima expresión de esto ha sido la Ley de Paridad, una Ley que llegó después de muchos años, porque la primera vez que se presentó fue en el 2002 y sin embargo pasaron casi 20 años para que pueda finalmente aprobarse. Luego fue realmente muy limitado en su alcance, por no contemplar a la Cámara de Senadores.

Hoy tenemos una Legislatura provincial en la cual 18 de 19 senadores son varones, y una buena parte de ellos viene teniendo varios períodos legislativos consecutivos. Algunos incluso desde la recuperación de la democracia. Esto es un problema porque el feminismo en algún sentido vino a patear el tablero.

Se pudo avanzar con leyes fundamentales, pero en algún sentido quedaron truncas. Por ejemplo en el caso del Senado la renovación de la política, de quienes toman las decisiones y que en definitiva están cada vez más alejados de la necesidad de la gente. Esa es la verdadera grieta.

Sin embargo se avanzó con algunas cuestiones muy importantes. Nosotros presentamos un proyecto para la Ley Integral Trans, tenemos proyectos para el acceso de niñas y mujeres a la Justicia, otro de licencia por Maternidad y Paternidad, también proyectos vinculados a políticas de cuidado y al acceso a la Educación Sexual Integral. Son muchas las iniciativas que hemos presentado con Rubén en este periodo.