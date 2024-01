El gobierno provincial asumió en medio de dificultades financieras y de un cambio de signo político a nivel nacional que eligió un camino totalmente distinto al anterior. En ese contexto, el gobierno de Maximiliano Pullaro estudia cada una de las reformas que propone el Ejecutivo nacional y que afectan de alguna forma a Santa Fe.

En diálogo con Si 98.9 la vice gobernadora, Gisela Scaglia, sostuvo: “Yo no me niego a las reformas, pero las reformas muchas veces tocan recursos de la propia provincia que uno los tiene que compensar. Lo que vemos en el DNU es que Nación no está haciendo el sacrificio como el que le pide a las provincias o a los productores”.

La administración provincial ya manifestó su rechazo a iniciativas que figuran tanto en el DNU presidencial como en la Ley ómnibus que analizará el Congreso. Entre los puntos más cuestionados a nivel local aparece la suba de retenciones a sectores agroexportadores.

“Creo que vamos a seguir aportando mucho más de lo que recibimos. Hay que seguir defendiendo a la provincia. Todos piensan que a Santa Fe le sobra, pero la provincia tiene dificultades, sobre todo financieras, de la caja del día a día y con sectores productivos que no dan mas en materia impositiva. La promesa era otra”, deslizó Scaglia.

La referencia tiene que ver con la suba de retenciones a productores que exportan con valor agregado, y que contradice lo que decía Milei en Campaña, cuando hablaba de no subir impuestos a la producción. La vice gobernadora también hace alusión al tema coparticipación y envío de recursos por parte de Nación.

“Si hay una provincia que genera dólares en exportaciones es Santa Fe, pero es a la que más le cuesta que los dólares vuelvan a la industria que los generó. Pero vamos a ser muy estrictos en la defensa de esos empresarios”, sentenció.