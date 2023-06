La concejala Fernanda Gigliani y precandidata a renovar su banca en el cuerpo Legislativo de Rosario aseguró que “la campaña se está dando en un contexto difícil para la política” y agregó: “En mi caso siento afecto y respeto por la gente, pero se nota un malestar por parte de la población. Yo ya soy concejala, ya tengo una trayectoria, y rindo cuenta de lo que hicimos hasta ahora. Tenemos una gran capacidad de trabajo y laburamos honestamente”.

En el mismo sentido, agregó: “Yo me considero una militante política, conozco la ciudad desde hace mucho antes de ser concejala. Uno no puede ocupar este cargo sin saber lo que pasa en Rosario. Hay que verlo con tus propios ojos y no solamente en el momento de campaña”.

“La discusión política en el Concejo decayó notablemente. Yo ingresé cuando estaban Boasso, Giuliano, Miatello. Teníamos muchas diferencias pero fue un desafío estar a la altura de los debates que se daban, pero en los últimos años hubo una gran degradación. Si el Concejo labura solamente para las redes sociales estamos complicados”, sostuvo.

“A mí me encanta estar con la gente, ir a los barrios. Este es el sentido de ser militante, conocer la Rosario profunda. Ir a todos los puntos de la ciudad. Hoy vemos que muchos ediles no pasan de Boulevard Oroño, 27 de Febrero y el Río”, advirtió.

“Me gusta ser concejal. Yo veo que hay muchos que utilizan el Concejo para salir rápido como candidatos para otro lugar. Yo siempre respete mis cuatro años de mandato. Es muy difícil diseñar normativas sin conocer la realidad de cada barrio de la ciudad”, terminó.