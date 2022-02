El presidente del bloque del Frente de Todos (FdT) en Diputados, Germán Martínez, aseguró este viernes que va a "disputar hasta el último voto" entre los diputados de la coalición oficialista para que acompañen el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y reiteró su convencimiento de que "es lo mejor que le puede pasar a la Argentina" para liberarse por cuatro años y medio del "yugo de los vencimientos" de pagos de la deuda externa.



"No doy por perdido ningún voto. Voy a disputar hasta el último voto de diputados del Frente de Todos porque estoy convencido de que es lo mejor que le puede pasar a Argentina, que nosotros descartemos por cuatro años y medio este yugo que tenemos con los vencimientos de los próximos años", expresó Martínez en diálogo con FM La Patriada.



En esa línea, afirmó que, si logran "procesar positivamente las distintas miradas de los 118 diputados con sus experiencias y trayectorias políticas" en torno al acuerdo con el FMI, saldrán "fortalecidos" como bloque, tras el alejamiento de Máximo Kirchner de la presidencia del espacio.



"Si nos damos un proceso de debate y de síntesis interna donde podamos argumentar, vamos a tener una votación convergente del bloque oficialista en Diputados. Si logramos procesar las distintas miradas, saldremos fortalecidos", añadió.



En tanto, aseguró que no está haciendo "ningún ejercicio de poroteo" para conseguir más votos favorables al acuerdo, sino que su deber como jefe de bloque es "hablar con cada uno de los compañeros, ver cómo están, cómo está la situación política y económica en su lugar, dónde están parados, qué dudas tienen".



Por otro lado, destacó la iniciativa que están encabezando desde la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior en torno a la investigación de la fuga de divisas.



"Me parece que es una necesidad interesante. Itaí Hagman está buscando consenso al interior de los integrantes de la Bicameral para poder avanzar", agregó.



Finalmente, Martínez informó que en este momento el acuerdo con el FMI "tiene los aspectos generales anunciados" por el presidente Alberto Fernández y "ahora se está dando un paso que es negociar cómo lograr esos objetivos del acuerdo macro". "Están diciendo que faltan no menos de 15 días para terminar esa tarea", precisó.