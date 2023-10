Gerardo Morales y Martín Lousteau, presidente y vice de la Unión Cívica Radical, encabezaron este miércoles por la tarde la conferencia de prensa más esperada en las últimas horas, después de la decisión de Patricia Bullrich y Mauricio Macri de acompañar al libertario Javier Milei. Si bien leyeron un comunicado en el que aseguraron que su partido no acompañará a ninguno de los dos candidatos del balotaje, la conferencia estuvo enfocada en Milei y la decisión inconsulta de los dos representantes del PRO. “La patria va a estar más en peligro con ella (por Bullrich) y con Milei”, sentenció Gerardo Morales.

Los radicales no anduvieron con chiquitajes. Una vez que dejaron en claro que no iban a apoyar a Sergio Massa ni a Javier Milei, que le dieron la potestad del voto a cada ciudadano, y que marcaron su rol como opositores en la Argentina que viene, se despacharon contra Bullrich, Macri y Milei. “La conferencia de Bullrich dio verguenza ajena”, comenzó Morales en su diálogo con la prensa. Y continuó: “Me sorprendió mucho lo de Patricia. Teníamos que discutir nuestra posición como coalición y ni siquiera me llamó. Es una gran irresponsabilidad lo que hizo. Yo la voté y lo que hizo no me representa. Creo que ella y Mauricio Macri son grandes responsables de poner en riesgo a Juntos por el Cambio”.

También apuntó contra Mauricio Macri: “Podría haber puesto la cara. Él es el culpable de la derrota de Juntos por el Cambio”. “Es lamentbable el rol patétito e irresponsable de Macri. Lamento que Patricia se haya sumado y de esta manera, porque hasta ayer dialogamos todos los días. Por eso que de los radicales ni hable o que hable con respeto”.

Por su parte, Martín Lousteau consideró que Macri y Bullrich fueron los que decidieron abandonar Juntos por el Cambio al tomar una decisión unilateral. “A mí la conferencia me dio verguenza para con las cosas que militamos día a día y lo que dijimos en la campaña. Esa fórmula ya no tiene validez. Yo vi una candidata desdecirse de todo lo que dijo en la campaña, vi un acuerdo entre bastidores que no sabemos de qué se trata, un acuerdo inconsulto entre Bullrich y Macri, que ni siquiera se animó a aparecer”.

Los dos dirigentes fueron además contundentes contra Javier Milei. El vicepresidente del partido no se quedó atrás con los adjetivos: “Milei es un demagogo extremista. Es un peligro indescriptible”. Morales, por su parte, dijo que Milei es “el límite”. “Es el fin de la república. Con él vamos a entrar en la noche más oscura”. Y arriesgó que existen sectores del PRO que no van a votar por el libertario. “Yo estoy convencido que la patria está en riesgo con Milei y la decisión que tomó Patricia la pone más en riesgo”.

Tanto Morales como Lousteau apuntaron a que los votos pusieron a Juntos por el Cambio como “opositores” al gobierno que venga y ambos abrazaron ese papel. “No vamos a aceptar ningún cargo en un supuesto gabinete de Massa”, adelantaron. Y consideraron que su rol como opositores será acompañar lo que está bien, controlar, proponer e impedir lo que está mal. “Desde los lugares constitucionales vamos a velar por lo que creemos y pensamos que va a construir un futuro mejor. Seguiremos apostando a una oposición responsable que también termine con la grieta. Ahí nos pusieron en la urna".