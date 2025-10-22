Funes Oeste tendrá agua potable: una obra que Santacroce peleó durante años

Después de décadas de promesas incumplidas, la zona oeste de Funes finalmente tendrá agua potable. El intendente Roly Santacroce firmó este miércoles en Santa Fe un convenio con el gobierno provincial para ejecutar una obra de $3.800 millones que beneficiará a más de 20 mil vecinos de barrios como Zona 8, Zona 9, Don Mateo, Funes Town, Cantegril, La Finca II, Atardeceres y La Guillermina.

El acuerdo fue rubricado junto al ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y la presidenta de Aguas Santafesinas (ASSA), Renata Ghilotti. Estuvieron presentes también el secretario de Obras Públicas local, Maximiliano Héctor García, y funcionarios provinciales del área de saneamiento.

De los $3.800 millones que demandará el proyecto, la Provincia aportará $1.000 millones, mientras que el resto será asumido por el municipio y los desarrolladores inmobiliarios que operan en el sector.

El plan contempla la construcción de un nuevo Centro de Distribución Oeste, con perforaciones, cisterna, estación de bombeo, acueductos y obras complementarias. Una vez finalizados los trabajos, las instalaciones serán incorporadas al sistema de distribución de ASSA, que garantizará la operación y mantenimiento del servicio.

“Es un día muy, pero muy feliz. Estuvimos décadas esperando este momento. Gracias al gobernador y a todo su equipo por acompañarnos. Esta es una obra que gestionamos y reclamamos durante mucho tiempo, porque sabíamos lo que significaba para miles de familias de Funes”, expresó Santacroce tras la firma.

Durante años, la llegada del agua potable al oeste de la ciudad dependía de la ampliación del Acueducto del Gran Rosario, una obra nacional que nunca se concretó. “Ni los gobiernos de Macri ni los de Alberto Fernández la hicieron. Cuando asumió Milei, directamente se abortó”, recordó el intendente.

Frente a esa realidad, la Municipalidad decidió junto al gobierno provincial cambiar la estrategia y el modelo de financiamiento, impulsando una solución concreta, local y sostenible.

Con esta decisión, Funes se asegura un salto de infraestructura sin precedentes, que consolida el crecimiento ordenado y mejora la calidad de vida de miles de vecinos que durante años debieron recurrir a plantas de ósmosis o sistemas precarios de abastecimiento.