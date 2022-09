Luego de una nueva jornada crítica para la calidad del aire que respiran los rosarinos y rosarinas, desde Nación salieron a defenderse de acusaciones y apuntaron a la Justicia como la principal responsable de lo que está sucediendo en el Delta del Paraná.

En diálogo con Si 98.9, el viceministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, le puso cifras a los recursos que la administración federal está poniendo a disposición para combatir el fuego y apuntó: “Nosotros estamos haciendo lo que corresponde al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo ha facilitado instrumentos financieros, se ha modificado la Ley de Fuego. Pero lo que no vemos es a la Justicia decidida a intervenir para dar un mensaje de que no es gratis prender fuego”.

Este martes por la mañana, desde el Centro de Monitoreo Meteorológico y Climático SAT alertaron una vez más sobre la afectación de la calidad de aire, la cual se ubicó a las 8.50 en 483,5 microgramos de partículas por metro cúbico de aire en la zona del Monumento a la Bandera. Cabe aclarar que desde ese centro de estudios, calificaron como "peligrosa" toda medición que supere 300.

Ante las críticas que hicieron intendentes de localidades aledañas a Rosario, Ferovisky manifestó: “Esta fue la gestión que mayor cantidad de recursos puso en el delta en la historia. En un momento tuvimos quince medios aéreos operando y 250 brigadistas trabajando. Vamos a seguir apostando a poner recursos, pero está claro que en un territorio de más de un millón de hectáreas con las dificultades de la sequía y la criminalidad de quienes prenden fuego, no hay recurso que alcance”.

Al inicio de una nueva jornada irrespirable, las organizaciones ambientalistas de Rosario y la región decidieron retomar la doble jornada de protesta, que había sido suspendida hace dos semanas, y el próximo sábado y domingo habrá un corte en el puente que une la ciudad con Victoria, Entre Ríos.

Teniendo en cuenta que los principales cuestionamientos tienen como objetivo principal al gobierno nacional, el viceministro de ambiente respondió: “Esas movilizaciones, podrían tener también como destinatario a la Justicia en su conjunto, que no vemos que tenga por estos días una acción decidida para poder sancionar a aquellos que se han beneficiado con la utilización del fuego”.

En ese sentido, insistió con la responsabilidad del Poder Judicial y habló de las pruebas que fueron entregadas. “Se las entregamos al juez de Victoria. Es notable la recurrencia de los sitios donde se prende fuego, eso habla de un patrón, investigar sobre esos patrones llevaría a preguntarles a los dueños de los campos porqué hacen eso todos los años. El problema es quién se beneficia con ello”, sostuvo.

Por último, consultado sobre una nueva movilización de integrantes del Ejército para contener los incendios en la zona, manifestó: “La presencia del Ejército no es una solución al manejo del fuego porque no tiene una función específica vinculada con eso. En su momento ayudó, pero no es determinante, lo determinante es que tengamos brigadistas en el terreno y que tengamos los medios aéreos para complementar y controlar los incendios”.