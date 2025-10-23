A pocos días de las elecciones legislativas, otro funcionario del Gobierno nacional anunció que no continuará en el gabinete a partir de la próxima semana. Después de la dimisión del canciller Gerardo Werthein, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, adelantó que renunciará a su cargo luego de los comicios del 26 de octubre.

Su renuncia todavía no está efectivizada a través del sistema interno de la administración pública, pero ya fue confirmada por el abogado ante el presidente Javier Milei.

“Me voy muy feliz. Dejé la vida en la gestión. Más que por la salud, es por la necesidad de recuperar mis afectos. De acá en adelante voy a ayudar gratis en lo que el Gobierno precise”, marcó esta mañana Cúneo Libarona en diálogo con Infobae. En su entorno de máxima confianza ya habían esgrimido que estaba “totalmente decidido”.

De esta forma, hay cinco salidas confirmadas en la cúpula de la administración pública. Por sus candidaturas electorales, se irán los ministros Luis Petri (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad) y el vocero presidencial Manuel Adorni. Ayer, en tanto, se confirmó la renuncia intempestiva del canciller Gerardo Werthein producto de diferencias con parte del entorno presidencial.