Los candidatos a diputados nacionales de Fuerza Patria de Santa Fe llevaron a cabo el cierre de su campaña este jueves por la tarde con una asamblea ciudadana en Rouillón y Gaboto, en la zona oeste de la ciudad.

«Nos quieren hacer creer que si te va mal es porque no te esforzás. Pero lo que está pasando no es culpa tuya», señaló Caren Tepp, quien encabeza la lista a diputados del peronismo. «En cada pueblo vi la fuerza de la gente que, a pesar de todo, no se resigna. Recorrimos la provincia mirando a los ojos y escuchando. No entramos en las provocaciones de los políticos de siempre, porque nuestro compromiso es con el pueblo, no con los titulares. Este trabajo que empezamos se tiene que sostener en el tiempo», agregó.

En tanto, Agustín Rossi afirmó: «Lo urgente es recomponer jubilaciones, pensiones e ingresos. Lo estratégico es recuperar nuestra soberanía. En cada encuentro vemos bronca, angustia, pero también esperanza. Con organización y trabajo vamos a poner de pie a nuestro querido país».

Cabe remarcar que, en los últimos meses, los integrantes de la lista Fuerza Patria realizaron asambleas ciudadanas en diversos puntos de la provincia, donde mantuvieron encuentros con vecinos, clubes, empresas, ONG, escuelas y hospitales.