Con una sala atestada de militancia y banderas de tantos sectores que lo integran, el frente Fuerza Patria lanzó desde Santa Fe su campaña para la elección de diputados nacionales del próximo 26 de julio. Y la consigna central fue clara: participar para que el sentir popular se exprese en las urnas. "No venimos solo a enfrentar este presente de angustia, ni a mirar con nostalgia el pasado. Venimos a construir el futuro, lo que viene”, proclamó la primera candidata de la lista, Caren Tepp.

En el escenario estaban los candidatos de cada sector del peronismo y de otras fuerzas como Ciudad Futura que integran la coalición. Agustín Rossi, Alejandrina Borgatta, Oscar Cachi Martínez, Fernanda Gigliani, Pablo Corsalini, Silvana Teisa, Roque Ojeda y Evelyn Roa.

Tepp valoró el grado de unidad alcanzado. "Soy consciente y estoy enormemente agradecida de estar en este momento, representando al movimiento que le dio los años más felices al pueblo de nuestra patria. El único camino posible es este, el de la unidad. Sin unidad no hay futuro para nuestra gente. Primero la patria, después el movimiento y, por último, las mujeres y los hombres”.

Asimismo, señaló que este es el único espacio opositor y que enfrente, el modelo Milei y el de Pullaro juegan en tandem. “Lo que propone Unidos es una estafa electoral. Es una fuerza que busca mantenerse en el poder por los cargos. La principal preocupación de Pullaro hoy es frenar a Fuerza Patria, y esta fuerza es la que va a poner un límite tanto a la motosierra de Milei como a Pullaro”.

Por su parte, Rossi apuntó contra el gobierno nacional y expresó:“Frente al intento de retroceso más grande de la historia, venimos a oponer la fuerza más poderosa de este país: la fuerza patria”. Además, destacó la necesidad de ampliar la representación legislativa: “Se necesitan más diputadas y diputados para frenar la crueldad de las políticas de Milei”.

Borgatta, concejala de Villa Constitución e integrante de la lista, envió un mensaje a la militancia: “Quiero pedirles que nos acompañen a recorrer cada punto de la provincia de Santa Fe para garantizar el 26 de octubre un triunfo para nuestro pueblo, que merece vivir en paz y con dignidad”.

Por el Frente Renovador, “Cachi” Martínez sostuvo: “Los santafesinos vamos a decirle basta a Milei. Convocamos a jóvenes como Caren Tepp, que son parte de un colectivo que defiende los valores que siempre levantamos, y también a experimentados como Agustín Rossi, que van a aportar su sabiduría para frenar la motosierra del gobierno nacional”.

Del acto participaron militantes de distintos espacios políticos, el presidente del Partido Justicialista de Santa Fe, Guillermo Cornaglia; el senador nacional Marcelo Lewandowski; los diputados nacionales Germán Martínez y Florencia Carignano; los senadores provinciales Osvaldo Sosa y Rubén Pirola; la diputada provincial Alejandra Rodenas; además de intendentes, presidentes comunales y concejales justicialistas y de Ciudad Futura.