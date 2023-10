Las repudiables frases negacionistas de Javier Milei en el debate presidencial del domingo tuvieron su fuerte repercusión este lunes, con dirigentes de todo el arco político, funcionarios del Gobierno nacional y representantes de organismos de derechos humanos rechazando categóricamente el mensaje del candidato libertario, que negó la cifra de 30.000 desaparecidos por el terrorismo de Estado y dijo que los crímenes de lesa humanidad de la dictadura fueron solamente “excesos”.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, expresó que el candidato de La Libertad Avanza “ofende de manera brutal” y llamó al pueblo a “despertar”.

“Milei ofende de manera brutal a familias que hemos quedado sin nuestros hijos y a las abuelas, que tenemos un doble dolor: buscamos a nuestros hijos y a sus hijitos nacidos en cautiverio. No se puede negar ni desvirtuar lo que ya está escrito y aceptado por el mundo entero. Dice 'no son 30 mil' y ha dado una cifra numérica exacta como si supiera los nombres de los que son. Mentir les encanta, y van a seguir mintiendo”, expresó la titular de Abuelas, para luego agregar que alguien como él “mancha la historia de nuestro país” y “no tiene que ser presidente”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández dijo el mismo domingo en su cuenta de X que resulta “insostenible que alguien siga negando y justificando la dictadura genocida que torturó, asesinó, robó bebés a los que cambió su identidad, generó desapariciones y condenó al exilio a decenas de miles de argentinas y argentinos”.

Además, este lunes la Secretaría de Derechos Humanos emitió un comunicado manifestando una “profunda preocupación ante las declaraciones del candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, quien ha negado y banalizado el terrorismo de Estado cometido durante la última dictadura militar”.

En tanto, también la titular del PRO y candidata a presidente por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, se expresó sobre el tema en una entrevista a Radio Continental y dijo que “no es un tema de números”, aunque también “llamó a reconocer a los muertos por las organizaciones armadas”.

“Matar 8.000 personas o 30.000 es una barbaridad. Argentina tuvo desaparecidos y brutalidades por parte de la dictadura”, sostuvo Bullrich.

Por otra parte, las organizaciones humanitarias Amnistía Internacional (AI) Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) rechazaron las afirmaciones de Milei.

"No fueron 'excesos'. No fue 'una guerra'. Fue terrorismo de Estado. La cifra está abierta porque aún hay cuerpos que siguen desaparecidos y porque hay cosas que aún no sabemos. Esta denuncia abierta es una cuestión de derechos humanos. Memoria, verdad y justicia", dijo AI en su cuenta de X, mientras que el CELS utilizó la misma red social para señalar: “Milei usó los mismos términos con los que los militares intentaron justificar sus crímenes: 'guerra' y 'excesos'. Busca enmascarar una verdad”.