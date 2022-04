HIJOS Rosario denunció este viernes que el juez federal Marcelo Bailaque lleva un año y cuatro meses dilatando la respuesta hacia la organización, que reclama se cite a declaración indagatoria a varios integrantes del Poder Judicial, sospechados de complicidad con desapariciones forzadas cometidas durante la última dictadura.

"Queremos poner en evidencia la demora del Poder Judicial en el avance de la causa “Tschopp”, en la que se investiga la responsabilidad que tuvieron los integrantes de la justicia federal (jueces, fiscales y secretario) por los hechos sufridos por nuestro pueblo durante la última dictadura cívico militar. Demoras que no son casuales, sino que son un intento de proteger a los suyos", señaló la organización en un comunicado de prensa.

"De la investigación -en la que no sólo somos querellantes sino que hemos sido quienes denunciamos formalmente los hechos aunque la responsabilidad estaba a la vista de todes – ha quedado claro que el ex juez Guillermo Tschopp, los ex fiscales Pedro Tiscornia y José Luis Vázquez y el ex secretario Horacio Claverie fueron partícipes de más de 60 casos de desapariciones forzadas, asesinatos, privaciones de libertad y tormentos cometidos contra militantes del campo popular", afirma el mismo documento de HIJOS. José Luis Vázquez tuvo apariciones públicas el año pasado, cuando se pretendió imputar al senador provincial Armando Traferri. Por entonces, él era representante legal del legislador de San Lorenzo.

Volviendo al documento de HIJOS, a poco de haberse cumplido un nuevo aniversario del Golpe de 1976, los integrantes de la organización ratifican nuevamente con esta denuncia o que miles han gritado en las calles todos estos años: que la dictadura no fue sólo militar, sino que además contó con la complicidad de otros actores, como por ejemplo varios integrantes del Poder Judicial.

"A pesar de sus evidentes responsabilidades y del constante impulso que intentamos las partes acusadoras, el poder judicial – en particular el Dr. Marcelo Bailaque a cargo del juzgado Federal n° 4 y los camaristas Aníbal Pineda , Elida Vidal y José Toledo se empeñan en demorar la causa", señalaron desde HIJOS. Guillermo Tschopp fue procesado en septiembre de 2020, lo que fue apelado por su defensa. "El recurso que tramita ante la Cámara de Apelaciones de Rosario a cargo de los recién nombrados se encuentra pendiente de resolución desde octubre de 2020. Un año y medio de demora, un año y medio en el que la causa ha quedado paralizada, es algo inaudito e injusto", agregó el comunicado.

Con respecto a Tiscornia, Vázquez, y Claverie, HIJOS solicitó el 1° de febrero de 2021 que se los cite a declaración indagatoria y se los detenga. Pero Bailaque tardó cuatro meses en correr vista a la Fiscalía, la que acompañó el pedido recién en diciembre del año pasado. "A pesar de haber pasado más de un año de nuestro pedido y cuatro meses del de la Fiscalía, Bailaque nada ha resuelto", señaló en forma clara.

"Vemos cómo el Poder Judicial en todos sus estratos se ha trazado la estrategia de demorar, de dilatar y de ganar tiempo, con el claro fin de lograr la impunidad biológica de los suyos. Ante esta situación no podemos menos que denunciar los hechos y exigimos la rápida resolución de los recursos pendientes para lograr Juicio y Castigo a los responsables del genocidio", finalizó HIJOS.

El comunicado que se conoce ahora de parte de HIJOS es un nuevo cuestionamiento al juez Bailaque, que viene de ser mencionado hace muy poco en otro ámbito, en el juicio que se lleva adelante contra Esteban Alvarado. En ese marco, un investigador de la PSA que declaró como testigo, reveló que entre 2012 y 2013 el magistrado había desestimado cuatro pedidos para intervenir líneas telefónicas de sospechosos de estar vinculados con el narcotráfico en la ciudad. "Rosario se hubiera ahorrado mucha sangre, si la justicia federal actuaba a tiempo con la información que tenía", señaló en la misma línea el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain, que también declaró en la causa Alvarado y coincidió con lo que había planteado el investigador de la Policía de Seguridad Aeroporturia, Maximiliano Lencina.

Bailaque pudo leer también su apellido en notas de prensa de los últimos días, a partir de conocerse en el juicio al narco Esteban Alvarado, que habría omitido activar una investigación contra esa organización criminal entre 2013 y 2014, a pesar de contar con elementos de prueba para saber que traficaba drogas desde la provincia de Corrientes con protección policial.