El allanamiento a la Central de Procesamiento de Información para la Prevención del Delito, conocida como el OJO, sigue generando revuelo. En este caso provocó un picante cruce entre el intendente Pablo Javkin y el ex ministro de Seguridad, Marcelo Sain.

El entredicho se dio en redes sociales este martes cuando el intendente citó una nota referida al hecho y escribió: “Parece que el ministro picante en redes cajoneaba denuncias de puestos de venta de droga. No nos quieran explicar más nada... Cuando sufrimos la inseguridad en Rosario, es por cosas como estas”.

El procedimiento en cuestión se dio tras una denuncia anónima que indicó que desde 2019 no se judicializan los llamados sobre venta de drogas en Rosario.

Si bien Javkin no hizo menciones ni mucho menos optó por etiquetarlo, la respuesta no se hizo esperar, y Sain escribió: “Vos sos una maquina de decir pelotudeces!!!! Cuando asumis la Intendencia Pablo “Yo no fui, yo no tengo nada que ver” Javkin? Fantasma!!!”

Lejos de bajar el tono, el ex ministro fue a fondo y agregó: “Mandale un abrazo grande al Viejo Cantero, tu empleado del mes en Desarrollo Social!!! Él te puede contar como funciona el tema y lo tenes cerquita”.

El intendente quiso ponerle un cierre a la conversación y respondió: “Dedicaste tu tiempo a armar estas operaciones y después te fuiste. Los rosarinos sabemos quien sos. Lo menos que podés hacer es llamarte a un respetuoso silencio. Cambio y fuera”.

La sospecha es que la entidad recibía denuncias anónimas sobre distintos delitos que tenían lugar en la ciudad, incluido el tráfico y venta de drogas, pero no eran reportados a la justicia para su investigación.

Tras el revuelo por lo sucedido, el ministro de Seguridad provincial, Claudio Brilloni, reconoció que siente “bronca” por los allanamientos pero ratificó que está a disposición de la justicia para colaborar con la investigación.