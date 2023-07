Franco Rinaldi renunció este jueves a su candidatura a primer legislador porteño en la lista de Juntos por el Cambio (JxC), que encabeza Jorge Macri para jefe de Gobierno, tras la viralización de varios videos donde el politólogo emitió expresiones homofóbicas, racistas, antisemitas y discriminatorias.

Lo anunció el propio Rinaldi en su cuenta de Twitter, donde afirmó que seguirá "dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que le toque".

Tras el cierre de listas del 24 de junio, Rinaldi había quedado en el centro de la polémica por la recuperación de videos antiguos donde tenía expresiones homofóbicas y discriminatorias en el contexto de un programa que el politólogo emitía por streaming.

"Esto se puso demasiado complicado y quiero ahorrarle sufrimiento a mi familia, y no quiero ser un estorbo para nadie, mucho menos para Jorge Macri, de quien no dudo será un extraordinario jefe de Gobierno de la Ciudad", dijo el ahora excandidato.

Y anunció que "para no perjudicar" a Macri y a "todo el equipo que confió" en él, renunciaba a su postulación.

Al hacerse eco de esa decisión, Jorge Macri valoró la renuncia de Rinaldi para "terminar con las polémicas".

"Como dije, no estoy de acuerdo ni comparto sus declaraciones pasadas que se conocieron recientemente, aunque sí acepté las disculpas que hizo públicamente, porque creo en él. Hoy Franco entendió que su candidatura podría dañar nuestra propuesta y honradamente decidió dejar su lugar en la lista. Valoro mucho su integridad y por eso también valoro su apoyo. En momentos difíciles es cuando se conoce lo mejor de las personas. Gracias Franco", expresó Macri en Twitter.

Rinaldi aseveró además que "me duele en el alma tomar esta decisión, porque creo que los ataques son injustos, oportunistas, impostados, y que su único objetivo es perjudicar a la lista rival", aseveró.

Y completó: "Yo ya dije lo que pienso de aquellos recortes de videos y pedí disculpas. Me ofende profundamente que me digan que soy homofóbico o antisemita, nada pero nada más lejos de mí, pero más no puedo hacer".

"Son ataques muy grandes construidos con mucho dinero que un día deberán explicar", insinuó.

Aclaró que "a esta altura es mucho pedir que Jorge" Macri sostenga su precandidatura porque "el fondo de la cuestión es otro" y "la discusión es otra".

"Me estoy volviendo una carga para la campaña, y esto no hace más que beneficiar a los instigadores, que son también nuestros competidores. Ya está. Esta política es así y seguiré dando la batalla por la libertad y la Constitución en el lugar que me toque. Un agradecimiento a Jorge por haber pensado en mí y a todos los que se alegraron por verme en la lista. Seguiré luchando, como hice toda mi vida. Nos vemos pronto", concluyó.

Tras la declinación de Rinaldi, su lugar en la lista lo ocupará el tercero en la lista, Juan Facundo Del Gaiso, quien es legislador de la Ciudad de Buenos Aires, integrante del bloque "Vamos Juntos" y jefe de bloque de la Coalición Cívica.

Del Gaiso fue designado de acuerdo con el artículo 107 sobre "Vacancia de Candidatos/as y Precandidatos/as a Diputados/as, Miembros de la Junta Comunal y Convencionales Constituyentes".

Ese punto indica: "El reemplazo de los/as precandidatos/as o candidatos/as a Diputados/as, Miembros de la Junta Comunal y Convencionales Constituyentes por renuncia, fallecimiento o incapacidad sobreviniente se realiza por el/la precandidato/a o candidato/a del mismo género que sigue en el orden de la lista. Una vez agotados los reemplazos del mismo género, podrá continuarse con los/as suplentes del otro género, en el orden correspondiente".

Del Gaiso es Ingeniero en Construcciones, recibido en la UTN, fue Auditor General de la Ciudad de Buenos Aires por la Coalición Cívica durante 6 años, desde diciembre de 2013 hasta diciembre de 2019, que es cuando asumió como Legislador porteño.

Rinaldi había sido centro de polémica desde principios de junio, cuando la presidenta de la UCR porteña Mariela Coletta, a la vez precandidata a diputada nacional de JxC, anunció que pediría a la Junta Electoral de esa coalición que le solicitara la renuncia al politólogo por sus expresiones homofóbicas contra un periodista.

La decisión de Coletta tuvo el apoyo del senador nacional y precandidato a jefe de Gobierno Martín Lousteau, que encabeza la lista que enfrentará a la de Macri en las PASO.

En efecto, Lousteau también se hizo eco de la renuncia y expresó: "No fue exabrupto o una performance, como quedó demostrado con la multiplicidad de videos con agravios para diferentes colectivos. Y alguien que tuviera estas expresiones no podía estar en JxC porque no representa nuestros valores".

Tras criticar que Macri no le pidiera a Rinaldi que bajara su candidatura y que incluso le "agradeciera como si fuera un gesto patriótico", Lousteau advirtió que "sostener candidatos que tienen expresiones homofóbicas, clasistas, racistas y antisemitas, instalar la cultura del no-debate, oponerse a la boleta única o jugar con el gris de la Constitución son límites que JxC nunca había cruzado".

Al repudio a Rinaldi por su dichos fueron sumándose con el correr de los días no sólo otras agrupaciones de JxC como la Coalición Cívica y representantes de diversos sectores políticos sociales, sino el propio jefe de Gobierno y precandidato presidencial Horacio Rodríguez Larreta, que se había manifestado "totalmente en desacuerdo" con esos dichos y había advertido que sería la Junta Electoral la responsable de decidir la permanencia del politólogo en la lista.

Una vez anunciada la renuncia de Rinaldi, la primera candidata a diputada de la Libertad Avanza (LLA) por la ciudad de Buenos Aires, Diana Mondino, invitó al politólogo al espacio: "Te recibimos con los brazos abiertos. Jamás dejaremos que el progresismo, disfrazado detrás de la hipocresía que es ser políticamente correcto, marque agenda".