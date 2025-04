El candidato del Frente de Izquierda a Convencional Constituyente por Rosario Franco Casasola cruzó al gobernador Maximiliano Pullaro, que declaró que la provincia "no es un Estado comunista (SIC), donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa", en referencia a la empresa Vicentin, donde peligran miles de puestos de trabajo.

“En declaraciones a medios nacionales, el gobernador salió a decir que va a mirar para otro lado mientras la empresa Vicentin sigue incumpliendo las leyes. Los empresarios el sábado decidieron parar la producción y el domingo sacaron un comunicado diciendo que no van a pagar los salarios de los trabajadores. Son un grupo empresario que hace 5 años sigue produciendo luego de una estafa monumental. ¿Y qué dice el gobierno provincial? Que ‘esto no es un Estado comunista (SIC), donde el Estado o el gobierno tiene que intervenir cuando quiebra una empresa’. Se lava las manos mientras mil trabajadores ven peligrar su trabajo; Pullaro quiere dejar a los trabajadores de Vicentin en la calle. Pasan todos los gobiernos y no hay solución para los trabajadores”, señaló el referente de la izquierda y candidato a Convencional Constituyente.

La empresa Vicentin este sábado paralizó la producción de sus plantas de Ricardone y de Avellaneda y el domingo anunció que no pagará los sueldos. “Son empresarios que viven en la ilegalidad: hace cinco años que hicieron una estafa monumental a todo el país. Hace unas semanas detuvieron a cuatro de sus directivos por usar la plata de los sueldos para gastos personales. El sábado pararon la producción para presionar que la Justicia les acepte un acuerdo que los beneficia y ahora se niega a pagar los sueldos. El gobierno tiene que echar a los estafadores y proteger a los trabajadores, estatizando la fábrica y garantizando su producción”, concluyó Casasola.