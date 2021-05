El ex ministro de Gobierno y Reforma del Estado santafesino durante la gestión de Miguel Lifschitz, Pablo Farías, fue elegido por sus pares como nuevo presidente de la Cámara de Diputados provincial, en reemplazo del fallecido ex gobernador, en la previa de la sesión preparatoria de este jueves, que también incluirá al suplente Nicolás Aimar como diputado en lugar de la banca vacante por el deceso del ex mandatario.

Farías, de 51 años, fue elegido en el seno del bloque socialista, que posee 14 de las 28 bancas del mayoritario bloque del Frente Progresista Cívico y Social, y presidirá la Cámara baja durante el 139° período de sesiones ordinarias, que se iniciará con la sesión de la tarde.

De carácter dialoguista, el diputado Farías fue concejal en la ciudad de Santa Fe y durante la gobernación de Hermes Binner se desempeñó al frente del Ministerio de Desarrollo Social, en tanto durante la gestión de Antonio Bonfatti fue secretario de Asuntos Legislativos del Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado.

La disputa por estas horas seguía en torno a ratificar a la peronista Lucila De Ponti como vicepresidenta 1° de la Cámara, o atender la pretensión de los radicales alineados detrás de Maximiliano Pullaro de tomar esa poltrona.

En el encuentro de este jueves asumirá Nicolás Aimar, quien ocupará la banca que quedó vacía con la muerte de Lifschitz, ocurrida el domingo pasado en un sanatorio rosarino por complicaciones derivadas de un cuadro de coronavirus.

La sesión preparatoria debía llevarse a cabo el 29 de abril pasado, pero fue postergada debido al crítico cuadro de salud del líder socialista.

Otra de las cuestiones que resta definirse es la conformación completa de las autoridades de la Cámara, entre ellas las vicepresidencias que hasta ahora ocupan Lucila De Ponti (PJ) y Jimena Senn (UCR), y los integrantes de las diferentes comisiones.

Por razones sanitarias, la sesión de hoy, que encabezará el peronista Ricardo Olivera, será presenciada por los jefes de bloque, en tanto la mayoría participará de manera virtual.