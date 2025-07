Fracasó un pedido de Granata para impugnar la banca de Alejandra Oliveras

El trabajo en comisiones de la reforma parcial de la Constitución provincial se inició este lunes a puertas cerradas y, aunque se esperaba que fueran reuniones tranquilas en las que se definieran las modalidades de trabajo, tuvo sin embargo un momento de álgido debate a partir de un pedido de la convencional de Somos Vida, Amalia Granata, quien solicitó la impugnación de la banca de Alejandra Oliveras, del Frente de la Esperanza.

Según lo planteado por Granata, el pedido de impugnación respondía a una presunta irregularidad en la candidatura de Oliveras, dado que la exboxeadora es oriunda de Jujuy y tendría domicilio en Córdoba, pese a vivir y trabajar desde hace varios años en la localidad santafesina de Santo Tomé.

Sin embargo esto último, sumado al antecedente de la candidatura de Oliveras en las elecciones legislativas de 2021, fue lo que argumentaron el resto de los espacios para desestimar el pedido.

Esa postura incluyó al bloque libertario comandado por Nicolás Mayoraz, que volvió a mostrar de forma abierta las diferencias con el espacio de Granata, una contienda que se inició luego de que ambos dirigentes rompieran la alianza que los llevó a ocupar una banca legislativa, en 2019.

Lo novedoso es que tales diferencias, hasta ahora, no habían tenido suficiente impacto en la Cámara Baja como para que ambos espacios, cada uno con su propia agenda, dejaran de acompañarse en su rechazo al oficialismo.

Además puede leerse como una "represalia" por parte de La Libertad Avanza hacia Granata, luego de que, durante la votación del reglamento, fuera la convencional de Somos Vida quien se despegara de un planteo libertario por presuntas irregularidades en las votaciones de las versiones taquigráficas y del reglamento.

La banca de Oliveras: “Vamos a esperar unos días”

En conferencia de prensa, y haciendo un alto mientras la reunión de comisión seguía su curso, el compañero de Oliveras, Ariel Sclafani, celebró la decisión de sus pares y puso paños fríos a la discusión: "Vinimos a reafirmar lo que presentamos ante el Tribunal Electoral. No me pongo a calificar las actitudes de nadie, solo me interesaba que esto se rechace y que, a partir de mañana, se piense en el pueblo santafesino", declaró.

Sobre el futuro de Oliveras, Sclafani adelantó: “Vamos a esperar unos días, que no serán muchos, y de acuerdo a los informes médicos pediremos una solución, que será en estos días”.

Así las cosas, y de continuar la delicada situación de salud de la convencional Oliveras, lo cierto es que su banca ya tiene nombre de reemplazo: será para la dirigente radical Verónica Colombo, quien figuró en el quinto lugar de la boleta encabezada por la exboxeadora.