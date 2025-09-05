La Convención Reformadora de la reforma parcial de la Constitución de Santa Fe aprobó este viernes modificaciones al régimen electoral y a los derechos políticos, incluyendo la incorporación de la Ficha Limpia en el rango constitucional.

La votación resultó 51 a 17, con el rechazo de La Libertad Avanza y Somos Vida, mientras que bloques como Más para Santa Fe y Activemos acompañaron el dictamen aunque expresaron reparos.

El nuevo texto establece que no podrán ser candidatos quienes hayan sido condenados por delitos dolosos, “en la forma que se fije por ley”, dejando a la Legislatura provincial la reglamentación específica.

También reafirma principios sobre el sufragio —personal, igual, libre, secreto, obligatorio e intransferible—, el reconocimiento de los partidos políticos como instrumentos esenciales y la obligación de los candidatos electos de presentar declaraciones juradas de bienes.

El debate giró en torno al alcance de la Ficha Limpia y, en particular, a la falta de una exigencia de condena firme. Desde Unidos, la convencional Germana Figueroa Casas defendió la redacción señalando que “constitucionalizarla es importante para que en un futuro no sea eliminada o modificada” y que no incluir la firmeza evita colisionar con la ley vigente en Santa Fe.

En cambio, La Libertad Avanza cuestionó que la cláusula fuera insuficiente. Juan Pedro Aleart sostuvo que “es una ficha limpia muy a medias” porque permitiría que sean candidatos “personas acusadas de narcotráfico”, y Nicolás Mayoraz advirtió que la jurisprudencia internacional habla de la necesidad de condena firme.

Desde Somos Vida también hubo críticas. Amalia Granata la consideró “una farsa para mantener los privilegios de la vieja política”, mientras que Lucila Lehmann la calificó como “una iniciativa sana para la república” aunque insuficiente si el sistema judicial continúa “coptado por el poder político”.

Pese a los cuestionamientos, el dictamen fue aprobado en bloque junto con los artículos 2, 29 y 30 y dos cláusulas transitorias, todos por 51 votos afirmativos y 17 negativos, marcando otro avance en la reforma constitucional santafesina.