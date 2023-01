El presidente Alberto Fernández se reunió en Casa Rosada con gobernadores peronistas y aliados, con quienes terminó de definir el pedido de juicio político al titular de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti.

El objetivo de la reunión fue evaluar el escenario y definir los pasos a seguir respecto a la intención de solicitar en el Congreso el juicio político contra Rosatti, así como también pedir que se investigue al resto de los integrantes de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti: el planteo será enviado este miércoles a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.

Según informó la agencia de noticias NA, en el Salón Eva Perón estuvieron presentes los gobernadores de Chaco, Jorge Capitanich; de Buenos Aires, Axel Kicillof; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; y de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Del encuentro no participó el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

También estuvieron en Casa Rosada los vicegobernadores de Santa Cruz, Eugenio Quiroga; y de Catamarca, Rubén Dusso: pese a estar representados por sus vices, los mandatarios de estas dos provincias, Alicia Kirchner y Raúl Jalil, respectivamente, se sumaron al encuentro a través de la plataforma Zoom.

Tras la reunión, Kicillof señaló que "la Corte ha avanzado sobre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, atribuciones que no le son propias". En declaraciones a la prensa y al ser consultado sobre si el oficialismo cuenta con los votos necesarios para avanzar con la acusación, el gobernador bonaerense indicó que "la Comisión resuelve si pone en marcha el procedimiento", mientras que Capitanich añadió que se trata de "un procedimiento que se inicia a través de esta presentación".

Al referirse al rechazo de Juntos por el Cambio, el bonaerense replicó: "No han leído (la presentación que hará el Poder Ejecutivo a la Comisión de Juicio Político). Estaría bueno que lo lean y lo consideren". Además, al insistir sobre la cuestión legislativa respecto al eventual apoyo que pudiera sumar el Frente de Todos, afirmó: "El Presupuesto parecía que no se iba a aprobar y se aprobó. No hay que adelantarse a los hechos".

Por su parte, Zamora criticó los fallos del máximo tribunal acerca del Consejo de la Magistratura y la disputa entre Nación y Ciudad por fondos de coparticipación y señaló que "esta situación se agrava muchísimo cuando se conocen los chats" entre funcionarios de la Corte y del Gobierno porteño.

El origen del conflicto

El encuentro se realizó desde la mañana y fue el segundo entre el mandatario y gobernadores desde que el máximo tribunal dictara una cautelar a favor de la ciudad de Buenos Aires sobre la proporción de los fondos de coparticipación federal para el distrito.

El conflicto está planteado por el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la ciudad de Buenos Aires el 2.95% de la masa de impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta.

Todo con el agregado de la filtración de chats de origen de ilegal -entre ellos, un presunto intercambio entre el ministro porteño Marcelo D’Alessandro y Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte-.