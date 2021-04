El presidente Alberto Fernández en el marco del programa Capitales Alternas brindó una conferencia de prensa con medios locales donde volvió a defender la medida con la que dispuso la suspensión de clases presenciales en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA) hasta el próximo viernes 30 de abril.

Ante la consulta de la prensa, Fernández dijo que el virus "no se fue" si no que, por el contrario, "vuelve y con más virulencia", y consultado sobre si se sostendrán las clases presenciales en la provincia se corrió de la polémica ya que se trata de “una potestad de cada uno de los gobernadores”.

Expresó que lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana es similar a lo que paso en 2020 con un crecimiento exponencial de casos, y aclaró que “ésto no es lo que sucede en todo el país, hay que ser cuidadosos". De esta forma aclaró: "Con el gobernador estamos al habla y en permanente contacto”, señaló Fernández sin desentenderse del todo.

Provincia con más docentes vacunados

Las clases presenciales están garantizadas, estableció el primer mandatario, porque "Santa Fe es una de las provincias que más vacunó a los docentes y no es lo que pasa en otras jurisdicciones”. Y agregó que sostener las clases “es una definición que va más allá de monitorear todo el país, porque cada gobernador está viendo el momento”.

Cada provincia tiene realidades muy distintas, "y por su extensión no todo es lo mismo”, aseguró el presidente, que además aclaró: "Rosario no es igual al interior de Santa Fe, y hay que ser prudentes con las decisiones y no relajarse”.

En cuanto al AMBA acotó: "Cuando tomé la decisión de no seguir con las clases presenciales fue producto de haber visto que el crecimiento en 20 o 30 días de contagios de los chicos hasta 19 años era superior al 200 por ciento". Luego se preguntó al respecto: "¿Me hago el distraído? ¿Miro las encuestas? ¿Qué hago?".

En esa línea, agregó: "Llamo a los que saben y me dicen que, cuando ponemos en funcionamiento el sistema educativo, la circulación crece un tercio más y lleva virus encima. Debemos cuidarnos por mucho que nos pese, después de un año de cuidados. El virus no se fue; vuelve y con más virulencia".