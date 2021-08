El presidente Alberto Fernández aseguró que los años de gobierno de Donald Trump en Estados Unidos fueron "claramente negativos para América Latina" y volvió a reclamarle a la potencia norteamericana que termine con los bloqueos a otras naciones, a los que definió como una política "éticamente imperdonable". Además, aseveró que hubo gobiernos como el de Mauricio Macri que "se asociaron" al de Trump y le hicieron "daño a la región" latinoamericana.

"Creo que los años de Trump fueron claramente negativos para América Latina y que hubo una serie de gobiernos que se asociaron a Trump, Macri entre ellos, que le hicieron un enorme daño a la región", aseguró Fernández al sitio Filo News. También hizo un llamado a avanzar en una mirada propia: "Lo que tenemos que hacer es ponernos los pantalones largos como latinoamericanos, y resolver los problemas nosotros".



"A mí no me importa cómo eligen los pueblos", dijo Fernández, y destacó como "muy buena" una reunión reciente que mantuvo con el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, donde manifestó que no opinaría sobre "cómo eligen los ecuatorianos". Pero reveló que le expresó: "Quiero saber si va a ayudar a que unamos a Latinoamérica, que es lo que me preocupa", y comentó que la respuesta de Lasso fue que "sí" lo haría.

Además, el mandatario argentino dijo que puede "trabajar con (el presidente chileno Sebastián) Piñera" pese a que "no tiene nada que ver" con su pensamiento", porque "el problema no es la ideología de los presidentes", sino cuando "la región empieza a "responder a otros intereses" que no son "los propios, y así nos fueron disociando".

Con respecto a Venezuela y Cuba, Fernández aseguró que "hay que tener en cuenta que Estados Unidos aplicó un bloqueo que es absolutamente inhumano", porque se trata de una medida que "no lastima a un gobierno", sino que "lastima gente". Y dijo que un "bloqueo en pandemia es horrible".

El Presidente comentó además que esas mismas declaraciones las manifestó en las "dos reuniones del G20", donde pidió "terminar con los bloqueos porque no es posible que en el medio de una pandemia haya pueblos que no puedan acceder a los insumos que necesitan para atender la salud de su gente", y lo definió como "éticamente imperdonable".

A la vez, no dejó de mencionar que cuando hubo críticas "por los derechos humanos en Venezuela", él había manifestado sus "cuestionamientos" pero que ello no justifica que la nación caribeña quede "aislada en medio de una pandemia" pues "eso es imperdonable".