En medio de un delicado contexto político y económico, el presidente Alberto Fernández envió un duro mensaje al sector rural, al asegurar que enfrentará a quienes "especulan con el dólar y a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad".

En el marco de un acto en el que presentó obras de infraestructura científica y tecnológica, Fernández brindó un cierre de discurso encendido, en el que afirmó también que necesita a "todos movilizados" y subrayó que no le van a "poder torcer el brazo".

"Los necesito a todos movilizados, porque es la oportunidad que tiene la Argentina y que no debemos perder. Sepan que los que me quieren torcer el brazo, no me van a poder torcer el brazo porque sé que cuento con todos y cada uno de ustedes", sostuvo ante ministros y gobernadores, entre los que se encontraba Omar Perotti.

"Somos conscientes de los problemas macroeconómicos que tenemos y que la crisis global suma incertidumbres y temores. Quiero transmitirle a cada argentino que se quede tranquilo, que estamos trabajando y como superamos todos los problemas vamos a superar esto también. Tenemos las herramientas para hacerlo y estamos innovando en otras para poder salir del brete del que el mundo nos ha metido", señaló.

Junto al mandatario, el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el titular de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus, encabezaron la firma de las cartas de intención para el comienzo de obras de infraestructura científica y tecnológica. "Soy consciente en un día de alegría, lo hago en un contexto muy difícil que vivir en la Argentina, que no descuido, y por el que trabajo todos los días", enfatizó.

Y agregó: "Les pido que recuerden que no escapé a ninguno de esos problemas. Tuve que discutir con el FMI y lo superé, y debí hacerlo en el medio de una pandemia, que también superamos. Lo superamos, volvimos a crecer, bajamos el desempleo, obras públicas. Seguimos creciendo en otro contexto que nos ponen otros desafíos a los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los giran cuando el país lo necesita, a los que especulan con el dólar, a la inflación".

En Balcarce 50 aseguraron la presencia de 10 gobernadores al evento, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires), Arabela Carreras (Río Negro), Mariano Arcioni (Chubut), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y los vicegobernadores Carlos Haquim (Jujuy) y Sergio Mansilla (Tucumán). Asistió, además, el decano de la facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Américo Cristófalo.