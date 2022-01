El presidente Alberto Fernández anunció, este viernes por la mañana, un nuevo acuerdo "razonable" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Quiero anunciarles que la Argentina ha llegado a un acuerdo con el FMI", comenzó expresando el mandatario, desde la residencia de Olivos, y continuó: "Este acuerdo no nos obliga a una reforma laboral. Promueve nuestra inversión en obra pública, no nos impone llegar a un déficit cero. No impacta en los servicios públicos, no relega nuestro gasto social y respeta nuestros planes de inversión en ciencia y tecnología".

Sin dar demasiados detalles del acuerdo, el presidente afirmó que “el acuerdo no nos condiciona" y remarcó que "cada uno deberá tener que rendir cuentas ante la historia”, al referirse a los entendimientos alcanzados entre la gestión de Mauricio Macri y el FMI.

"La historia juzgará quien creó el problema y quien lo resolvió, los invito a mirar hacia adelante sin olvidar el pasado. Es tiempo de unirnos en las soluciones y no dividirnos en los problemas", señaló Fernández y advirtió que el convenio “pasará por el Congreso”.