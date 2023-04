El presidente Alberto Fernández afirmó en declaraciones al canal de YouTube "El método Rebord” que su "enemigo no es ninguno de los compañeros que están en el Frente de Todos" sino que "su adversario es el macrismo, es la derecha recalcitrante".

"La única aspiración que tengo es que gane el Frente de Todos. Quiero que elijamos al que pueda hacernos ganar. Creo que hay actores que pueden aparecer en el escenario y ser candidatos", expresó el Presidente. Asimismo, aseguró que ve "al peronismo competitivo" de cara a las elecciones y pidió que "escuchen las cosas que dicen nuestros adversarios".

"La oposición intentó durante años que entregue a Cristina", dijo Alberto Fernández. Luego agregó que "muchas veces" fue "tironeado" por opositores para perjudicar a la vicepresidenta, pero se negó: "Ella no lo merece".

"Cuando la pandemia se desató, (el expresidente Mauricio) Macri me dijo que no pare la economía, que se mueran los que tengan que morir. Yo le dije que la economía se recupera, las vidas no. Y tuve razón", aseveró Fernández y detalló que "tenemos 30 meses consecutivos de crecimiento del empleo formal".

En esa línea, el mandatario indicó que su "enemigo no es ninguno de los compañeros que están en el Frente de Todos" y aclaró que su "adversario es el macrismo, es la derecha recalcitrante que hizo lo que hizo en la Argentina".

En ese sentido, remarcó que la prioridad para el peronismo es "que estos tipos (por Juntos por el Cambio) no vuelvan al poder porque ahora dicen explícitamente que van a terminar con la vacaciones, que hay que armar a la gente para que se defienda, eso es lo que debemos evitar".

"Las diferencias entre nosotros saldémoslas como se hace en democracia, que la gente vote y elija a los más representativos", subrayó el jefe de Estado y aseveró: "Cuanto más democracia le metamos al peronismo, mejor va a ser. Tenemos miles de candidatos, solo hay que animarlos".