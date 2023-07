La precandidata a gobernadora por Unidos para Cambiar Santa Fe, Mónica Fein, sufragó este domingo por la mañana en la Escuela Provincial Nº 524 Estanislao L. Pando, ubicada en Italia 2225, en barrio Abasto.

“Hoy decide la ciudadanía y vamos a ser muy respetuosos de esa decisión que es muy importante sobre todo para Santa Fe", indicó la ex intendenta de Rosario, que compite en la interna contra Carolina Losada y Maximiliano Pullaro.

Fein sostuvo que desde su espacio están "muy contentos con la campaña que hemos hecho” y pidió a la ciudadanía “que voten con el corazón en Santa Fe”.

Resperco a la campaña electoral, la diputada nacional dijo: “Tenemos fiscales en toda la provincia, un montón de gente que ha participado, gente que con muy pocos recursos, como siempre pasa, ha hecho campaña en todos los lugares, así que he hablado con todos nuestros candidatos a senadores, con todos nuestros candidatos a intendentes y me he dedicado a decirle gracias por este compromiso”.

“Creo que cuando uno se involucra en política, asume un compromiso de servidor público, eso es lo que siento, así que hay que agradecerles a todos ellos”, concluyó Fein.