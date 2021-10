Familiares de los tripulantes del submarino Ara San Juan pidieron este martes públicamente que no se realicen movilizaciones a la ciudad de Dolores el próximo jueves en apoyo al expresidente Mauricio Macri, quien está convocado a declarar ese día en la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje ilegal.



Los pedidos públicos fueron formulados luego de que trascendiera, a través de medios masivos de comunicación que distintos referentes de Juntos por el Cambio (JxC) convocan a movilizarse el jueves a Dolores para “bancar” al exmandatario, según el término empleado en los flyers que circulan también en redes sociales.



"En virtud de la convocatoria política que está realizando JxC por distintos medios, en un supuesto apoyo al expresidente Mauricio Macri para el jueves próximo, a tenor de su citación a declaración indagatoria ante el juzgado federal de Dolores, les rogamos que, por respeto, no lo hagan", afirmaron los integrantes de once familias agrupadas en la querella que encabeza el abogado Luis Tagliapietra, padre de unos de los tripulantes del San Juan.



"Respeten a la justicia y a los 44, no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios. Los familiares allí estaremos para escuchar lo que (Macri) tiene para decir, como siempre sin banderas políticas", sostuvieron.



En tanto, desde otra de las querellas, la que encabeza la abogada Valeria Carreras, pidieron que tampoco haya convocatorias de apoyo a los familiares de los tripulantes “para no caer en ninguna de las provocaciones del expresidente Macri”.



“Como querella mayoritaria queremos pedir que NO se movilice nadie en apoyo a los familiares del Ara San Juan. No vamos a caer en ninguna de las provocaciones del ex presidente Macri. No tenemos poder como Macri. No tenemos medios masivos de prensa como Macri. No vamos a ejercer ningún tipo de presión sobre la justicia. Nunca actuamos así, solo los manejamos desde esta querella con pruebas y en las múltiples causas que involucran al macrismo”, sostuvo la abogada Carreras.



Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, le habló a Macri desde su cuenta en la red social Twitter para decirle que puede ir a Dolores a declarar con la tranquilidad de saber que el oficialismo no tiene ningún tipo de vínculo con el juez que lo citó a indagatoria.



“Señor Mauricio Macri, ni Alberto Fernández, ni Cristina Fernández de Kirchner, ni este ministro, nos reunimos a escondidas en la Rosada ni ‘jugamos al tenis’ con el juez (Martín) Bava”, fustigó Soria al publicar una foto de la nota periodística en la que se informa que JxC está organizando una movilización para apoyar al expresidente en el Juzgado Federal de Dolores este jueves, cuando preste declaración indagatoria en la causa por el espionaje ilegal ejercido sobre familiares de los tripulantes del ARA San Juan.



Macri fue citado para el jueves a declaración indagatoria por el juez Bava, quien investiga maniobras de espionaje a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan durante su gestión al frente de la Casa Rosada.



En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, a quienes el juez señaló como responsables de haber realizado maniobras de espionaje "a sabiendas de que estaban prohibidas por ley".



Esta causa se inició hace más de un año a partir de una denuncia formulada por la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño, luego de que dentro de ese organismo fueran halladas las pruebas del supuesto espionaje almacenadas en tres pendrives.



El caso comenzó a investigarse en Mar del Plata con la intervención del fiscal Daniel Adler que, cuando le dio impulso a la pesquisa, detalló que la denuncia apuntaba, principalmente, a Arribas y Majdalani, y al propio expresidente Macri.



Durante la mañana de hoy, en un reportaje que le dio al diario La Nación, el secretario de Macri y candidato a legislador porteño afirmó Macri “tenía conocimiento (sobre el accionar de la AFI)” porque se trata de un organismo que “dependía de él” pero aseguró que “jamás mandó a espiar a nadie”.