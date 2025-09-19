Facundo Olivera, dirigente y militante santafesino de La Corriente, fue uno de los 12 convencionales elegidos por Más para Santa Fe (la lista del peronismo y aliados) para reformar la constitución santafesina después de 63 años.

Si bien entiende que el resultado final "podría haber dejado una Constitución con un poco más de compromiso social”, hace un balance positivo del proceso que acaba de cerrar en nuestra provincia.

Entre sus sinsabores mencionó los cambios en el sistema judicial: “Fui un defensor de que tanto el Ministerio Público de la Acusación como el servicio de Defensa Penal queden en la órbita del Poder Judicial”, señala.

Pasando página, Olivera se encuentra por estos días abocado a su tarea como “militante del campo nacional y popular”, sumándose “de lleno” a la campaña para diputados nacionales.

“Tengo muchísimas expectativas, creo que podemos ganar la elección”, confía de cara a las elecciones de octubre y no tiene dudas de que Caren Tepp “es un cuadro técnico y político impresionante”.

No piensa lo mismo de Javier Milei, a quien le atribuye estar encabezando “un gobierno muy cruel”, y del gobernador Maximiliano Pullaro, en quien ve “una triste réplica” del presidente.

Por eso no tiene dudas: “La elección en provincia de Buenos Aires cerró la etapa de la resistencia y empezó a verse la posibilidad de una opción alternativa junto al peronismo”.

—Formaste parte de la reforma constitucional como convencional de Más para Santa Fe, ¿cuál es el balance que hacés del debate y su resultado final?

—Mi balance es positivo. Creo que la Constitución actual piensa en una provincia moderna y en un Estado eficiente. Muchos de los artículos que estaban habilitados por la reforma se lograron por consenso.

Desde el bloque Más para Santa Fe logramos consensuar un proyecto único y entendemos que podía ser una Constitución con un poco más de compromiso social. Pero aún así y en el marco de los debates que pudimos dar, se incorporaron muchas de nuestras miradas previas.

Resalto los nuevos derechos plasmados en los artículos de la Comisión de Declaraciones de Derechos y Garantías, porque incorporaron la voz de colectivos invisibilizados. Es lo que más valoro y rescato de esta nueva Constitución.

—¿Pensás en algo que haya quedado por fuera o te hubiese gustado tratarlo de otro modo?

—No soy especialista en el tema de la Justicia, pero el capítulo judicial estuvo muy atado a un clima de época y podríamos haberlo pensado de otra manera.

Fui un defensor de que tanto el Ministerio Público de la Acusación como el servicio de Defensa Penal debían quedar en la órbita del Poder Judicial, más allá de que como bloque acompañamos la decisión final por un compromiso en los consensos. También porque se incorporaron perspectivas que planteábamos.

Pero hubiese sido importante sostener esas estructuras dentro del Poder Judicial, para acompañar la perspectiva de los trabajadores judiciales que ahora pasarán a tener una carrera mucho más corta. Por eso no acompañamos la cláusula transitoria del traspaso de los empleados.

Esto es, si se quiere, uno de los sinsabores que me llevo de la Constitución.

—¿Qué tan cierta es la frase de que fue una reforma “de espalda al pueblo”?

—Desde Más para Santa Fe sostuvimos que este no era el año de la Constitución. Creíamos que el 2025 tenía que ser de apertura, de audiencias públicas, de debate y sobre todo de apropiación de la sociedad civil. Entendíamos que la reforma debía darse en 2026 y que todo este año debía ser preparativo. Los tiempos estuvieron muy acotados para la participación ciudadana.

Es cierto que la reforma estableció un período de 10 o 12 días para que los distintos sectores de la sociedad civil, colectivos, instituciones y/o asociaciones presenten su proyecto para defenderlo. Se realizaron audiencias públicas, pero fue la parte más organizada de la sociedad la que pudo llegar a plasmar su voz. A la gente de a pie le costó mucho encontrar mecanismos de participación.

Además, este año estuvo cruzado por muchísimos procesos electorales y, guste o no, la política tiende a dispersarse en estas disputas.

—¿Cómo sigue tu carrera política de acá en adelante? ¿Cuál es tu agenda de trabajo?

—Más allá del honor de haber podido ser convencional durante 60 días, me considero un militante del campo nacional y popular, del peronismo, y ahora me sumé de lleno a la campaña de diputados nacionales. No soy candidato, pero el rol del militante me exige estar y por eso acompaño el proceso.

Soy de la idea de que el peronismo, o Fuerza Patria, es la única fuerza política con seria oposición a Javier Milei. La lista del oficialismo provincial, del gobernador Maximiliano Pullaro, tiene como cabeza a la vicegobernadora Gisela Scaglia, una mujer del mismo PRO que tiene un acuerdo nacional con La Libertad Avanza. No hay manera de encontrar en ellos una oposición seria.

Siento que Fuerza Patria representa a aquellos sectores sociales que están siendo golpeados por las políticas nacionales y provinciales, y mi compromiso es trabajar en la campaña de diputados nacionales hasta el 26 de octubre.

—¿Cómo viste el proceso de armado de listas? ¿Qué balance hacés del resultado final?

—Estoy muy conforme con el proceso de unidad. Recordemos de dónde venía el peronismo después de perder las elecciones y el gobierno provincial. Hace menos de dos años se dio un proceso de discusión interna, donde tuvimos que saldar diferencias y hacer mucha autocrítica.

En marzo tuvimos elecciones internas del PJ, donde debimos encontrar puntos de acuerdo entre los distintos sectores golpeados por la última derrota. Luego vinieron las elecciones de convencionales, que también fue un desafío para armar una lista de unidad. Incluso no pudimos contener a algunos sectores que quedaron por afuera.

Atravesamos un proceso de menos a más, donde hoy tenemos una lista que incluyó a prácticamente el 90% del peronismo. No hay ninguna expresión que haya ido por afuera, pero además se logró contener a varios partidos del campo nacional y popular. Está el Frente Renovador, Ciudad Futura, PSOL, organizaciones sociales, los sindicatos…

Tengo muchísimas expectativas, creo que podemos ganar la elección porque la lista del peronismo agrupa a todos los sectores.

—¿Conocías a Caren Tepp? ¿Qué tipo de trato tenés con ella y cómo la describirías políticamente?

—A Caren la conocí este último año, cuando fue compañera nuestra en la lista para convencionales constituyentes. Luego fue parte de todo el proceso reformador como secretaria de bloque. Es un cuadro técnico y político impresionante, una persona con una calidez humana que valoro muchísimo.

Su candidatura responde a un pedido de la sociedad donde las estructuras tradicionales, como el Partido Justicialista, atravesaron procesos de renovación. Es una cara joven y fresca, que además estará acompañada por Agustín Rossi, un tipo de muchísima experiencia, que dio las mejores batallas y que nos permitió incorporar muchos derechos durante los 12 años del kirchnerismo.

En resumen, creo que es una lista muy bien representada por el binomio que lo encabeza, y que además tiene representación territorial. Están los intendentes, los presidentes comunales, los sindicatos y otros partidos. Me pone muy contento.

—¿Cómo ves al país y a la provincia, y la relación entre sus gobernantes?

—Veo un país muy golpeado. Se notó en el resultado electoral de provincia de Buenos Aires, donde hubo una reacción de la sociedad a las medidas de Milei. Que el presidente haya presentado un presupuesto para mejorar las partidas que se venían recortando, es una reacción directa a la movilización social permanente.

Pero es un Gobierno muy cruel que atenta contra los más vulnerables. Es difícil ver que todos los miércoles golpean a los mismos jubilados que no llegan a fin de mes y que tengan que elegir entre comer o comprar los remedios. También que se recorten las partidas de las personas con discapacidad o se maltrate al docente y al empleado público. Es un gobierno muy cruel.

Y el Gobierno de la provincia es una triste réplica. El gobernador Pullaro va en el mismo sentido. Vemos cómo sus diputados nacionales votan en consecuencia con el oficialismo nacional. También pasa lo mismo con los jubilados.

En ese sentido, el peronismo aparece como la única oposición seria. La elección en provincia de Buenos Aires cerró la etapa de la resistencia y empezó a verse la posibilidad de una opción alternativa. Para ocupar ese lugar estamos nosotros.