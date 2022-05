Una de las ideas de la gestión de Pablo Javkin era reconvertir la ex Zona Franca de Bolivia, frente al Anfiteatro, en un nuevo parque con mirador al río. Los problemas estructurales y la llegada de la pandemia hicieron que este plan quede guardado hasta nuevo aviso. Desde la oposición se preguntan cuál será el destino de este predio.

Intransitable e impagable

Según ley nacional, las tierras en cuestión pertenecen al Parque Nacional a la Bandera y se incluyen dentro del plan urbano de la ciudad. La idea es la continuidad del paseo 20 de Junio, que ya tiene las instalaciones apropiadas para distintas actividades de esparcimiento y recreación como una senda para bicicletas y espacio para tareas aeróbicas. Pero para eso se necesitan fondos provinciales, nacionales e internacionales, para avanzar con la construcción de un nuevo muelle de 550 metros de longitud frontal. Una estructura muy costosa con pilotes de gran diámetro e incrustados en uno de los ríos más grandes del mundo con su característica correntada y formación de lecho especial.

En 2020, apenas asumido Pablo Javkin, el Municipio hizo una inspección técnica tras los destrozos que generó un incendio intencional que arrojó la inviabilidad de cualquier tipo de obra sobre esa superficie. El estudio marcaba que el área de la ex Zona Franca de Bolivia no está en condiciones de ser transitable en su totalidad y en caso de querer utilizarlo, son necesarios trabajos como los que se ejecutaron en el parque España. Esto es, una millonada que tendría como fin apuntalar los pilotes y adoquines que sostienen maderas con una antigüedad de casi 100 años.

Los números para este súper plan están fuera de cualquier cálculo del erario municipal y, según confiaron fuentes de Gobierno a este medio, rondaría los 10 millones de dólares. La decisión de avanzar con la licitación quedó en manos de la secretaría de Gobierno municipal a cargo de Gustavo Zignago.

Lo posible: un Paseo de Esculturas

Al momento, en la zona sólo pudo realizarse el Paseo de Esculturas, idea del artista y secretario de Cultura Dante Taparelli. "Cuando los operarios ingresaron a los galpones nada de lo que estaba allí servía, estaban todos los pisos hundidos, por lo cual la idea de hacer una especie de Puerto de Frutos o paseo recreativo quedó frustrada”, explicó el funcionario a Rosarioplus.com. “La obra de la costanera sur está presupuestada, pero su valor hizo que la gestión la parara. Es una obra millonaria que hoy el Municipio no puede afrontar”, completó el artista.

El Paseo, sin embargo, es ajeno al trabajo de la costanera sur, y solo necesitó una parte, la vereda continua a la reja. También estaba la idea de hacer una escultura metálica con la chatarra obtenida en la limpieza del predio, pero se paró por el costo que insumía y los honorarios que pasó la artista plástica convocada para esa tarea.

La oposición quiere saber

Pedro Salinas, concejal de Ciudad Futura y miembro de la Comisión de Obras Públicas del Concejo Municipal, señaló a este medio que todo lo que se sabe actualmente de estos terrenos “no traspasa el umbral del rumor”.

El edil hizo un repaso de cómo se fueron dando las cosas en estos últimos años: “Primero fue la negociación para que finalmente Cancillería llegue a un acuerdo con el Estado boliviano. Después, la provincia le dio una cesión precaria al Municipio por medio del Enapro que fue cuando se hizo todo el proceso de limpieza y desmantelamiento de los galpones y que trajo algunas discusiones entre los directivos de este ente y el intendente Pablo Javkin. Por lo cual, más allá de los distintos rumores que hubo para proyectar obras, lo concreto es que ese suelo es inestable y por eso está en veremos”.

El también miembro de la comisión de Obras Públicas, Lisando Cavatorta (bloque Todos Hacemos Rosario), fue más contundente. “Desde el Concejo no sabemos nada porque no hubo de parte del intendente un mensaje formal”, lanzó en primera instancia. Y dijo luego que “se vendió la chatarra, pero no hay ninguna información oficial, ni de los proyectos pensados para ese predio, tampoco sobre los pasos que se van a hacer este año. Ya en el lugar se puede ver que las malezas fueron creciendo”.

El concejal explicó que presentó un proyecto donde solicita conocer el destino final para esta posesión y saber sobre las tareas que se prevén llevar a cabo en el predio, “tan relevante y sensible de nuestra ciudad”.

El también periodista remarcó que “no hay un mensaje oficial” sobre cuáles son las ideas para este espacio. “Me gustaría que el Municipio abra el juego y llame a un concurso de ideas para que se pueda aportar. Igual ya no sorprende esto, el Municipio no consulta sobre qué hacer con los espacios públicos y nos enteramos diez minutos antes de esas decisiones”, insistió.

Para Cavatorta, la zona en cuestión "es un balcón al río", donde se pueden hacer muchas cosas. “Sabemos que ese predio en algunas zonas tiene peligro de derrumbe por lo cual hay que pensar ideas y proyectos en función al estado de la barranca, seguramente hay que reforzarla con una inversión y si se quiere hacer un muelle o un paseo peatonal hay que dar las medidas de seguridad necesarias para que la gente pueda caminarlo”, sugirió.

Y agregó: “La única manera de hacer esta obra es con créditos y creo que allí hay una traba, pero se pueden pensar otras ideas no tan costosas, por ejemplo una bajada náutica publica o un muelle para pescadores, partiendo de la zona más reforzada”.

Sin autoridad absoluta

La ex Zona Franca de Bolivia, colindante al Enapro (Ente Administrador Puerto Rosario), puede ser explotada por la ciudad de acuerdo a un permiso precario que consiguió la ex intendenta, Mónica Fein, en 2019 mediante el cual la provincia de Santa Fe, dueña del espacio, le concedió la posibilidad de usufructo. Como contrapartida, ante la desconfianza de que con un nuevo decreto el gobierno de Omar Perotti dé marcha atrás y procure llevar adelante allí algún otro plan, desde el bloque socialista en la Cámara de Diputados, buscaron acorralar esa posibilidad mediante un proyecto que le conceda a Rosario la autoridad absoluta sobre el terreno.

El proyecto ingresó a la legislatura en mayo de 2021 y su impulsor es José Garibay, quien fuera ministro de Infraestructura durante la gestión de Miguel Lifschitz. Por ahora se encuentra sin tratamiento a un año de ser presentado por problemas administrativos, duerme el sueño de los justos en la comisión de comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General de la Cámara de Diputados provincial.