En medio del conflicto por el financiamiento educativo, las universidades públicas decidieron hacer oír su mensaje con una campaña simbólica pero contundente. A través de un video de un minuto protagonizado por estudiantes, lanzaron un claro llamado a la sociedad y al Congreso: “Vamos a pedirles a los diputados que insistan con la Ley de Financiamiento Universitario”. La consigna que acompaña la iniciativa resume el espíritu de la campaña: “Contra nadie. Para todos. Por el futuro”.

En primera persona, los jóvenes expresan su compromiso con la educación pública y plantean demandas concretas: cursar de forma presencial y en condiciones dignas, conservar la calidad académica, contar con docentes bien pagos, pensar con libertad y seguir siendo motivo de orgullo familiar y nacional. “La universidad pública nos puso en lo más alto. Esta ley no es contra nadie. Es en favor de todos”, dicen en la pieza audiovisual.

La fecha clave es este miércoles 17 de septiembre a las 17, cuando ambas cámaras del Congreso debatirán si se revierte el veto presidencial. Para lograrlo, se necesita el respaldo de dos tercios de los legisladores presentes.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ya había advertido que una Marcha Federal sería convocada si se rechazaba la ley, algo que finalmente ocurrió. Luego del veto, los gremios docentes y no docentes llamaron a un paro nacional y ratificaron su participación en la movilización al Congreso.

Desde la Federación Universitaria Argentina (FUA), su presidente Joaquín Carvalho afirmó: “El Gobierno nos empuja a tener que convocar a toda la sociedad para defender no solo un reclamo universitario, sino el futuro del país”.

En tanto, Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario, reiteró que “la educación no es un gasto, es una inversión”, y subrayó que la ley vetada implicaba solo un 0,14% del PBI. “Es un monto marginal. Es urgente que el Congreso sostenga esta norma”, advirtió.

La ley de financiamiento había sido aprobada en el Senado con 58 votos a favor el pasado 22 de agosto. Entre otros puntos, obligaba al Ejecutivo a actualizar por inflación los fondos destinados a salarios y funcionamiento de las universidades, garantizaba paritarias y preveía una recomposición salarial desde diciembre de 2023.