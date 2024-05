Estudiantes secundarios se movilizaron por la educación pública y mayor presupuesto

Estudiantes secundarios de numerosas escuelas de Rosario realizaron una jornada en defensa de la educación pública y encabezaron nutridas concentraciones frente a distintos colegios de la ciudad, en protesta contra la Ley Bases de Javier Milei y su brutal ajuste, y reclamando por mejores condiciones edilicias y presupuestarias para las instituciones educativas públicas.

La convocatoria, realizada por la Federación de Estudiantes Secundarios (FESER) rosarina, se dio además en el aniversario del primer Cordobazo, el 29 de mayo de 1969, y de la misma participaron jóvenes de distintas escuelas como la Justo José de Urquiza, el Normal 1 y el 2, la Bernardino Rivadavia, la Gurruchaga, la Nigelia Soria, el Superior de Comercio y la Guido y Spano, entre otras.

El punto central de la actividad de la jornada estuvo frente a la escuela Bernardino Rivadavia, en Bulevar Oroño al 1145, donde los estudiantes coparon la calle y el tránsito estuvo cortado. No obstante, el mismo escenario se repitió también frente a otros colegios como la Nigelia Soria, de Viamonte y Moreno, y el complejo Gurruchaga, de Salta al 3400.

Uno de los principales puntos del reclamo de los estudiantes es por un mayor presupuesto para las escuelas secundarias dependientes de la provincia de Santa Fe y las pre-universitarias que dependen de la Nación.

“Desde Feser creemos que la escuela es un segundo hogar para sus estudiantes y por lo tanto debe ser una zona en la que puedan sentirse cómodxs. No podemos aprender cursando en salones donde no entramos, pasamos frío, no tenemos un asiento donde sentarnos y tenemos miedo de que se caiga un techo o se rompa una ventana”, señalaron en la convocatoria previa.

Junto a ello, renovaron el pedido de que los legisladores voten en contra de la Ley Bases que busca precarizar las formas de trabajo, quitarle la posibilidad de jubilarse a un montón de trabajadorxs y poner en jaque la soberanía de nuestros recursos naturales con el RIGI”.

Esta muestra de defensa y respaldo de la educación pública y de lucha contra el desfinanciamiento que sufren las instituciones educativas se suma a la masiva marcha nacional de estudiantes universitarios del pasado 23 de abril, representando un especial llamado de atención para un gobierno que no escatimó en llevar la fuerza de su ajuste contra las universidades, las escuelas, los docentes, los nodocentes y los alumnos.