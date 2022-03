Este martes la senadora nacional por el Frente de Todos, Juliana Di Tullio, se refirió al proyecto que presentó junto a su bloque para gravar bienes no declarados en el exterior con el objetivo de pagarle al FMI y consideró que de esa manera se puede recaudar “alrededor de 70 mil millones de dólares”.

La iniciativa incluye la formación de un fondo especial para el pago de la deuda con el organismo multilateral, y detallaron que además de la aplicación del impuesto ampliarán la lista de áreas que pueden levantar el secreto fiscal.

"Vamos por los grandes, por los peces gordos", lanzó la legisladora kirchnerista, que afirmó que "los que evadieron son delincuentes". Y agregó: "Se les da un plazo de seis meses para que puedan blanquear la evasión y pagar los tributos que le deben pagar al país. Con este proyecto se pueden recaudar alrededor de 70 mil millones de dólares".

Di Tullio sentenció que "el espíritu es que le paguen al FMI los que siempre se benefician y no el pueblo".

La iniciativa, presentada por el Frente de Todos el pasado lunes en el Congreso, apunta a que las personas jurídicas y físicas que poseen bienes en el exterior sin declarar paguen un tributo especial para regularizar su situación e ingresar al esquema de Bienes Personales.

El texto del proyecto faculta a diferentes actores e instituciones a acceder a información fiscal, bancaria y bursátil que actualmente es secreta. "Se amplía la lista de sujetos que pueden levantar el secreto fiscal. Ahora se suma el Banco Central, la Comisión Bicameral de seguimiento de la deuda externa, los fiscales y el jefe de Gabinete, quienes pueden pedir la información que concentran diversos organismos", detalló la senadora nacional en declaraciones radiales.

En ese sentido, agregó: "Lo que se hace es levantar el secreto fiscal, bursátil y bancario para permitir buscar esa primera salida de divisas, quién es el titular o los titulares que están fugando divisas con fines de evasión o de lavado de dinero".

Al justificar el proyecto de ley, Di Tullio señaló: "Lo que hicimos fue escuchar lo que le pasa a la mayoría del pueblo argentino, que no quiere pagar esta estafa, esa deuda que le dio (el ex presidente) Mauricio Macri al Fondo Monetario Internacional; no queremos que lo pague el pueblo trabajador, que lo paguen los fugadores, los que cometen delitos económicos y lavan dinero".