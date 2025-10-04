Tras una semana complicada, el candidato a primer diputado por La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, ratificó este viernes por la noche su postulación tras una reunión con el presidente Javier Milei en Olivos.

"No me bajo nada", aseguró el legislador, tras el encuentro con el mandatario, a través de su cuenta en X, y anticipó que el próximo lunes estará presente en el programa de Eduardo Feinmann.

Espert habría recibido u$s200.000 durante la campaña presidencial de 2019 de parte de Fred Machado, quien actualmente se encuentra detenido en Viedma, Río Negro, y es reclamado por Estados Unidos por presuntos delitos de narcotráfico, lavado de dinero y estafas millonarias.

Aunque el economista continua con su campaña y buscará renovar su banca en Diputados, algunos bloques analizan impulsar la expulsión de Espert de la Cámara apelando al artículo 66 de la Constitución.