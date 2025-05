En la previa del cierre de campaña porteña de La Libertad Avanza (LLA), este miércoles por la tarde, un grupo de personas denunció que fue estafada por los organizadores del acto, quienes habían prometido una suma de 25 mil pesos por participar del evento.

“Nos prometieron que nos iban a pagar 25 lucas y me voy sin nada a mi casa. Me quieren sacar la remera para no pagarme y nos retuvieron el DNI”, denunció una mujer que asistió al evento por la promesa de recibir dinero a cambio.

“Nos quisieron pagar 10 lucas y ahora no dijeron que nos van a dar 20 mil, o sea que tienen plata”, advirtió otro joven, ante la consulta de un moviliero de TN. Mientras los organizadores del acto intentaban sacar a los denunciantes del lugar para que la información no sea transmitida por los medios.

El incidente ocurrió en pleno Parque Mitre, a metros del escenario principal donde hablarían el presidente Javier Milei y su vocero y primer candidato a legislador porteño por LLA, Manuel Adorni.

El acto se llevó a cabo en el acto en el Parque Mitre, en el centro del barrio porteño de Recoleta