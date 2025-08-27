La exposición del jefe de Gabinete en Diputados quedó opacada por un fuerte cruce entre oficialistas y exmiembros de La Libertad Avanza. La tensión se desató cuando Carlos D’Alessandro vinculó a Martín Menem con las denuncias de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad, lo que generó gritos de “traidor” desde las bancas libertarias.

El momento más álgido llegó cuando Marcela Pagano comenzó a preguntar sobre supuestos exagentes de inteligencia bajo la órbita de Francos. Allí, Lilia Lemoine, María Emilia Orosco y Juliana Santillán se pararon frente a ella, taparon su contacto visual con el ministro, la interrumpieron con gritos y filmaron la escena con sus celulares.

El clima en el recinto se volvió caótico: Menem pedía calma, mientras diputados de la oposición reclamaban que las libertarias volvieran a sus bancas. En medio de acusaciones cruzadas, Fernando Carbajal denunció insultos y el MID habló de “papelón”, mientras se pedía un cuarto intermedio que nunca se concedió.

Finalmente, tras largos minutos de tensión y con las preguntas acumulándose, Lemoine y Santillán desistieron de su estrategia y se retiraron a sus bancas. Sin embargo, la sesión ya estaba marcada por los gritos, la desorganización y el creciente malestar opositor hacia el bloque oficialista.