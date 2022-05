Tras el encuentro de jueces federales en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, el Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, Daniel Erbetta, sostuvo en Si989 que "el actor que menos puede ser reprochado por lo problemas de seguridad que hay en Rosario es la Justicia" al tiempo que defendió la labor de los fiscales y jueces penales.

"Soy consciente de que los poderes judiciales, como también la política, están atravesando una crisis de legitimidad y confianza muy grande, pero el actor que menos puede ser reprochado por el problema de seguridad en Rosario es la Justicia porque la mayor capacidad de respuesta está del lado de los fiscales y los jueces penales. Los que están en deuda son otros sectores", indicó en Estamos de Vuelta.

Y agregó: "La tasa de encarcelamiento en diez años es un indicador tremendo de la hiperactividad de la justicia provincial". En este sentido, Erbetta sostuvo que "nuestros fiscales y jueces han juzgado y llenado las cárceles y el problema sigue. Es más complejo y multicausal".

"Hay dos jueces de instrucción y tres fiscales, y tres tribunales de juicios oral con tres jueces cada uno. ¿Para qué quiero nueve jueces de juicio? En cualquier sistema la pirámide es al revés. Necesito tener por lo menos tres fiscales por cada juez y menos jueces de juicio. Es como poner plata en un auto que no funciona y que no va a funcionar", ejemplificó.

"Es importante esta visita en la medida en que se ejecuten los compromisos que hoy se tomaron simbólicamente. Esta faltando una pata que es el Ejecutivo nacional", manifestó Erbetta.

En relación a los dichos del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, mencionó: "Estamos atravesando una situación que es muy transversal y que está por fuera de las ideologías y espacios políticos. Hay dos equipos y es momento de dar la cara. Me sorprenden los silencios de la política frente a lo que esta atravesando Rosario. Me sorprende que en la Legislatura no haya iniciativa para discutir, por ejemplo, una reforma de las leyes de seguridad o una reforma policial".